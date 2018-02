Očekávám „echt kros“, říká o trati na MS trenér cyklokrosařů Dlask

Nizozemský Valkenburg, šestnáctitisícové městečko poblíž německým hranic, se zaplní o víkendu několika desítkami tisíc fanoušků cyklokrosu. V parku, který se tyčí nad městem, se pojede o tituly mistrů světa v pěti kategoriích.

Program mistrovství světa Sobota 3. února

11.00 junioři

13.00 ženy do 23 let

15.00 ženy Elite Neděle 4. února

11.00 muži do 23 let

15.00 muži Elite

„Čekají hodně lidí. Šampionát je megalomansky připravený. Tohle je to, co Holanďany hodně baví,“ říká reprezentační trenér českých cyklokrosařů Petr Dlask, který sám ve Valkenburgu v minulosti dvakrát závodil. „A já osobně očekávám echt kros. Ta trať je rozblácená nadoraz. Bude to těžký závod, ale takové cyklokrosy se dřív jezdily,“ dodává.

Ve čtvrtek odpoledne, kdy převážná část českého týmu do Valkenburgu dorazila, začalo pršet a lilo celý pátek. Trať se změnila v bažinu. Přesto si ji během dneška vyzkoušela většina českých jezdců. Kategorie, které pojedou v sobotu ráno, si ji vyzkoušely ráno, odpoledne pak jezdili a klouzali na trati muži elite a ženy. Ale třeba i největší medailová naděje českého výběru Tomáš Kopecký.

„Je to tady hodně trať do tahu. Žádná extrémně dynamická. Bude to hlavně o tom, aby si jezdci dobře rozložili síly. I když budou mít náskok v půlce závodu, tak nebude rozhodnuto a nebude nic jistého. Nahoře v lesních pasážích jsou úseky s kameny a kořeny a v dolních částech je to o blátě,“ přiblížil Dlask.

Česká nominace Muži Elite (4) - Michael Boroš, Jan Nesvadba, Tomáš Paprstka, Emil Hekele

Muži U23 (4) – Josef Jelínek, Štěpán Schubert, Jakub Šulc, Adam Ťoupalík.

Junioři (6) – Tomáš Ježek, Tomáš Kopecký, Jakub Říman, Jakub Schierl, Jakub Ťoupalík, Alvin Tomášek.

Ženy Elite (2) – Pavla Havlíková, Kateřina Nash.

Ženy U23 (4) - Adéla Šafářová, Magdalena Mišoňová, Tereza Vaníčková, Elizabeth Ungermanová.



A jaké jsou ambice Čechů? Nejvíce se čeká od mladého Tomáše Kopeckého v juniorské kategorii. Na podzimním táborském mistrovství Evropy dojel druhý. A před týdnem slavil vítězství v celkovém pořadí Světového poháru. „Tomáš je naše největší medailová naděje. A když se koukám na tu trať, tak jsou tam v jeho kategorii i prvoročáci, kteří mají podobný profil rádi. Myslím si, že budou schopní se pohybovat celkově v popředí,“ dodal Dlask.

Pro Tomáše Kopeckého to nebude neznáme prostředí. Bydlí totiž v Leidenu a jeho matka je Holanďanka. „Očekávám hodně fanoušků z Leidenu. Přijedou babička s dědou i kamarádi ze školy,“ popisoval Kopecký. „Moc jsem na trati netrénoval. Spíše jsem odpočíval a trochu jsem běhal. Myslím si, že se bude hodně běhat,“ pousmál se. Mezi největší favority závodu budou spolu s ním patřit i Švýcar Loris Rouiller a belgičan Jarno Bellens.

V ženách do 23 let je největší Českou nadějí Adéla Šafářová, která se podle Dlaska cítí velmi dobře v běhání v blátě. A v ženách se čeká, co předvede prachatická rodačka Kateřina Nash, které se poslední světové poháry příliš nepovedly. Právě ženský závod zakončí sobotní program.

V neděli bude v kategorii do 23 let patřit k největším českým nadějím Adam Ťoupalík.

V mužích se nejvíce čeká od Michaela Boroše, který letos jezdil ve světovém poháru do desítky. „Pro něj platí to, že čím těžší bude trať, tím to bude lepší,“ dodal Dlask. „A taky bude bude záležet na nizozemsko-belgické nadvládě.“

Favorit celého šampionátu je totiž jasný. Mathie van der Pool letos jen málo závodů, do kterých nastoupil, nevyhrál. A když se zeptáte domácích fanoušků, mají jasno.