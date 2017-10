Na Paprstku a spol. čeká v Hlinsku technická trať

Nedávno v Jabkenicích jeden z podniků cyklokrosového seriálu Toi Toi Cup v elitní kategorii ovládl. A v Hlinsku, pro špičku třetím závodě letošní sezony, bude mít kolínský Tomáš Paprstka velmi slušnou šanci na obhajobu.

Úřadující mistr republiky Michael Boroš, který si zde v lednu v sedmnáctistupňovém mrazu vyjel titul, ani další top soupeř Adam Ťoupalík tu totiž startovat nebudou - nedovolí jim to povinnosti u belgických zaměstnavatelů. Paprstku by tak měli nahánět především rovněž kolínský Jan Nesvadba, dále Polák Marek Konwa, Emil Hekele, Martin Bína nebo Lubomír Petruš.

„Chci zase vyhrát,“ předeslal na svazovém webu sám Paprstka, který notabene loni kraloval celému poháru.

Mezi ženami by pak měly být favoritkami Pavla Havlíková a Nikola Nosková, zlatá, resp. stříbrná žena z hlineckého šampionátu.

Na všechny účastníky čeká notně pozměněná trať. Vypadla tradiční louka nad fotbalovým hřištěm, kde se závodníci mezi kolíky s nataženými páskami v prvních kolech linuli jako dlouhý had.

Závod cyklokrosového Toi Toi Cupu 2017 v Hlinsku Kdy: v sobotu Kde: Hlinsko - sportovní areál Olšinky Kategorie: muži Elite a U23 a ženy Elite a junioři (mezinárodní závod), žáci, kadeti, kadetky (národní závod) Délka jednoho kola: 2 500 metrů Program: kadetky a žákyně 9.45

starší a mladší žáci 10.25

kadeti 11.10

junioři 12.00

ženy Elite a U23 13.00

muži Elite a U23 14.30

„Dlouhých čtrnáct let jsme po dohodě s Agrem Měřín louku během závodů využívali. Letos se však rozhodli, že už nám průjezd nepovolí,“ uvedl hlavní organizátor závodu Leoš Chvojka z místního KC Hlinsko.

„Nám všem to přijde absurdní, ale údajně tam měli nepořádek, hlinecká mládež asi chodila nad park popíjet a zůstaly tam po ní prý lahve. My, jako pořadatelé, jsme však po sobě louku vždy uklidili. Měli jsme letos možnost ji naposledy využít, jenže za splnění čtyř podmínek, které pro nás byly nepřijatelné. Tak z toho sešlo,“ líčil Chvojka.

Co z toho plyne? Letošní trať kromě táhlé cílové roviny s mírnou zatáčkou na Dvořákově nábřeží vede kolem tréninkového fotbalového hřiště a tenisových kurtů nahoru do parku, pak se vrací ke hřišti, znovu šplhá do parku a po jeho průjezdu zamíří dolů kolem hokejové haly opět na nábřeží. Právě tady v lednu ošklivě havaroval Radomír Šimůnek.

„Je to tam nebezpečné jen ve chvíli, kdy někdo nepřizpůsobí rychlost. I sám Radek tehdy říkal, že to byla jeho chyba, že se snažil zbytečně dohnat ztrátu v místě, kde to vůbec neměl dělat,“ poznamenal Chvojka.

Zajímavé to určitě bude v parku (lese), kde jsou obě depa. „Myslím, že trať bude v lese náročným a možná kořenovým výjezdem hodně technická. Každopádně nás čeká hodně těžký závod s velkým převýšením,“ prohlásil Paprstka, jenž si trasu hodlal v pátek vyzkoušet.

„Převýšení oproti minulosti skoro zůstane, nebude to nějak lehčí,“ přisvědčil i pořadatel Chvojka. Ten do závodu vyšle jediného borce, 20letého Daniela Mayera, který minule na domácím okruhu nadchl osmým místem. V této sezoně však závodil teprve jednou, protože předtím marodil. V Jabkenicích byl čtrnáctý.

„Přál bych si, aby skončil v první desítce,“ řekl Chvojka. „Bude tu sice mít zahraniční konkurenci, ale přesto by to mělo být reálné,“ věřil. Jeho někdejší svěřenec Lubomír Petruš (v současnosti jezdí za vlastní stáj Ethic Sport), který tu v minulosti stál už i na bedně, podle něho může pomýšlet na nejlepší pětku. „V Hlinsku mu to vždycky šlo,“ podotkl Chvojka.

Diváci a cyklokrosaři by tentokrát v Hlinsku neměli drkotat zuby, předpověď je příznivá, teploty by měly v průběhu dne určitě vystoupat nad 15 stupňů. A pršet nemá.

„Počasí máme objednané slunečné. Konečně už bude tepleji, toho špatného jsme si užili v minulosti dost. Kamarádi si už dělají srandičky, že u nás jsou vždycky extrémy,“ povídal Chvojka.

Závody začínají už v 9.45, ženy Elite a U23 se na trať vydají ve 13 hodin a muži Elite a U23 ve 14.30.