V hokeji ho mají roky, ve fotbale chvíli. Teď video zavádí i v cyklistice

Bylo to vůbec první setkání Výkonného výboru UCI od volby nového prezidenta Davida Lappartienta.



A hned bylo tak zásadní.

Zatímco do této chvíle seděla hrstka rozhodčích v průběhu cyklistického závodu v autech a na motocyklech, nyní se k nim přidá i kolega u televize. Podobně jako už roky v hokeji a nedávno i ve fotbale. Videorozhodčí by měl zaznamenat přestupky, které by jinak byly přehlédnuty.

Třeba jako ta loňská kontroverze ve čtvrté etapě Tour de France.

Ta tehdy končila ve městě vody, tedy ve Vittelu, kde došlo k dramatickému hromadnému spurtu, ve kterém se do kolize s Markem Cavendishem připletl slovenský šoumen Peter Sagan.

Za vystrčený loket byl Slovák ze závodu bezpodmínečně vyloučen. Přitom jen pár hodin po konci etapy už byly dostupné záběry, které prokazovaly Saganovu nevinu.

Tu UCI uznal až o pět měsíců později, kdy přiznal, že šlo o „neúmyslnou nehodu“. Na Saganově konci v závodě to však už nic nezměnilo. Ten tak přišel o unikátní šanci získat na Tour své sté vítězství v profesionální kariéře a také rekordní šestý zelený dres v řadě.



Představitelé UCI nyní doufají, že se podobným kontroverzím právě díky videu vyhnou a posuzování sporných momentů bude spravedlivější.

„Je to hodně zajímavá novinka a jsem zvědavý, co přinese. Ubude sporných situací hlavně v závěru etap, a to je pro cyklistiku jedině dobře. I když to nebude všelék, vzpomeňte na zbytečné vyloučení Petera Sagana na Tour. Co člověk, to názor, nehledě na záběry,“ napsal na facebook Roman Kreuziger.

ZMAR! Mark Cavendish po souboji s Peterem Saganem ve čtvrté etapě Tour.

Televizní komisař by měl být k dispozici na všech třech Grand Tour, tedy Tour, Giru i Vueltě, pak také na pěti monumentálních klasikách – Milán-San Remo, Kolem Flander, Paříž-Roubaix, Lutych-Bastogne-Lutych a Kolem Lombardie a také na mistrovství světa.

Kromě zavedení videa se mění také počítání času v etapách končících hromadným spurtem.

V minulosti stačilo, když se mezi jednotlivými cyklisty udělala více než vteřinová mezera a tomu zadnímu se už počítal horší čas. Nyní bude horší čas započítán až v případě, kdy mezera bude alespoň třívteřinová.

I to může zmírnit napětí v závěrečných fázích především rovinatých etap, kdy se mezi spurtery motají cyklisté jedoucí na celkové pořadí právě z toho důvodu, aby zbytečně neztratili drahocenné vteřiny.

Nové pravidlo by jim situaci mělo ulehčit.