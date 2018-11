Je z cyklistiky matematika? Wattmetry klidně zakažte, říká vítěz Tour Thomas

Francouzský list LeMond už dříve napsal: „Z cyklistiky se stala matematika. Sky je v ní nejlepší, a to je zlé.“



Britská letka ovládla posledních šest ze sedmi ročníků slavné Tour de France.

A to stylem, který se mnohým cyklistickým fanouškům zajídá.

Její robotické počínání v horách už je všem dostatečně známé. Šest až sedm domestiků v čele udává stanovené tempo nehledě na to, co se zrovna v závodě děje.

Zničující, často nudné, ale maximálně efektivní.

Taková je strategie Sky posledních let.

NA ZDRAVÍ. Britský jezdec ve žlutém trikotu a vítěz Tour de France Geraint Thomas si připíjí s Chrisem Froomem na počest.

Tuto dominanci se Mezinárodní cyklistická unie UCI pokusila už loni ukončit novým pravidlem, podle kterého může na Grand Tour startovat jen osm cyklistů místo devíti.



A stejně letošní Giro opanoval Chris Froome, Tour zase Geraint Thomas.

Proto se nyní oči vrcholných funkcionáři upírají na kouzelné krabičky na představci - wattmetry. Právě ty údajně mohou za způsob závodění britského týmu.

„Vypadá to, jako by už nebyl prostor pro jezdce, kteří jezdí tak jako já instinktivně. Moderní cyklistika je o silných týmech. Sky jednou nebo dvakrát udeří a pak vedení brání,“ stěžuje si třeba Romain Bardet.

I proto ředitel Tour Christian Prudhomme přichází s řešením.

„Rád bych na Tour wattmetry zakázal. Chceme vidět konec měřičů výkonu, protože ničí tu překrásnou nejistotu našeho sportu,“ pronesl při odhalení trasy příštího ročníku Prudhomme.



A sklidil hluboký aplaus většiny sálu.

Kdo první zaútočí, ztratí

Na jeho podporu okamžitě vystoupilo duo Movistaru Alejandro Valverde & Nairo Quintana.

Podle Valverdeho by Tour bez wattmetrů byla otevřenější.

Wattmetry Cyklistický wattmetr je zařízení upevněné na kole, které měří výkon cyklisty v daný moment. V profesionální cyklistice se začaly objevovat na konci 80. let minulého století, jejich velkým propagátorem byl trojnásobný šampion Tour Greg Lemond, komerčně dostupné jsou od roku 1989. Sportovci wattmetr poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a umožňuje přesnější analýzu jízd. I proto mohou být účinným nástrojem pro trénink a pochopitelně také pro závod.

„Rád bych viděl týmy bez měřičů výkonu. Mám raději závodění založené na pocitu. Možná by výsledky byly stejné, ale není to špatný nápad. Určitě bych mu dal šanci,“ říká. „Mladí cyklisté jsou zvyklí závodit i trénovat s wattmetry. Možná se nezmění okruh vítězů, ale bylo by zajímavé sledovat, co se stane.“

Valverde s reportéry mluvil ve Španělsku na týmovém soustředění. Podle něj by bez wattmetrů měly být hlavně závody Grand Tour napínavější. Na klasikách by to podle 38letého cyklisty zas takový rozdíl neznamenalo.

„Tým Sky je na tohle expert, pro ně je wattmetr důležitá věc. Všimněte si toho, jak kontrolují závod. Jedou vepředu a všechno mají matematicky propočtené. Kdyby wattmetry neměli, možná by to bylo jiné. Za pokus to stojí,“ dodává.

S tím souhlasí také jeho kolega Quintana.

„Když zaútočíte, všichni se podívají na wattmetr a hned ví, co se děje. Samozřejmě, že měřiče výkonů ovlivňují váš styl závodění,“ říká. „Pokud je zakážou, nevím, nakolik mě to ovlivní. Ale jsem pro, přidá to do závodu neznámý element.“

Chris Froome (vpravo) v rozhovoru s Nairem Quintanou.

Quintanovi letošní sezona vůbec nevyšla.



Na Tour skončil desátý, na Vueltě osmý. Od triumfu na jedné z Grand Tour byl předaleko. „Nedosáhl jsem cílů, které jsem si vytyčil,“ přiznal sám. „Ale ten oheň ve mně ještě nevyhasl. Ten pravý Nairo se ještě objeví.“

Probuzení Quintany by mohlo přijít právě i se zákazem měřičů výkonu.

„Já jsem útočný cyklista a cyklistika je v tuto chvíli až moc kontrolovaná. Často se stává, že cyklista, který jako první zaútočí, pak v etapě ztratí. S tím je těžké bojovat. Je náročné zamezit kontrole týmu Sky, na to musíte být opravdu v superformě,“ přiznává. „Lidé často říkají, že nikdo neútočí. Ale když Sky jede tak vysoké tempo na čele, je těžké udělat rozdíl. Ví, že když jedou určité watty, nikdo na ně nezaútočí.“

Druhá strana příkopu

No a pak je tady druhá strana příkopu.

A na té kupodivu neleží pouze letka týmu Sky, ale třeba taky šéf stáje Quick-Step Patrick Lefevere.

„Proč máte GPS v autě? Proč máte smartphone? Proč máte doma počítač? Nemůžete se vrátit v čase, takhle to prostě je,“ říká muž šéfující Zdeňku Štybarovi a Petru Vakočovi. „Cyklisté s instinktem pořád dokážou vítězit a wattmetry na to nemají vliv.“

Za příklady dává Lefevere třeba s instinktem závodící Valverdeho, Nibaliho a další.

„A ani já na wattmetr nikdy nekoukám. Na klasikách dávám vždycky na svůj vlastní pocit,“ říká olympijský šampion Greg van Avermaet. „Ale nemůžu mluvit za kluky specializující se na třítýdenní etapové závody.“

Lance Armstrong.

O používání či nepoužívání měřičů výkonu během závodů se ve svém tradičním podcastu zmiňoval také Lance Armstrong.

„Některé etapy jsou teď tak posr… nudné. Co kdybychom nezakazovali wattmetry, ale jejich čísla dali veřejnosti, abychom v těch nudných dnech aspoň něco viděli,“ přemítá dopingový hříšník.

Podle jeho bývalého šéfa Johana Bruyneela by zákaz wattmetrů pranic nezměnil.

„Ti chlapci přesně ví, kam až mohou zajít. Přesně znají své hranice, proto se mi zdá ten hon na wattmetry až přehnaný,“ říká muž, který nedávno dostal doživotní zákaz působení v cyklistice.

A jak se na zrušení tváří král letošní Tour Geraint Thomas?

„Jsem s tím v pohodě, neovlivní mě to. Nevyhráli jsme šestkrát Tour, protože máme wattmetry. Ale přijde mi to zpátečnické. Budeme si zase oblékat i vlněné dresy? Nebo se zbavíme převodů?“ ptá se Thomas.

Podle něj je potřeba cyklistiku neustále posouvat dopředu. Srovnává ji s třeskutým vývojem v F1.

„Ale mám pocit, že lidé u kormidla se snaží o opak,“ říká.

Odměňme cyklistickou vynalézavost

V tuto chvíli těžko odhadovat, jestli bude prosazení návrhu nad Prudhommovy síly.

Snažit se o to bude i prezident Mezinárodní cyklistické unie David Lappartient.

Ten na začátku týdne hovořil s vybranou skupinou novinářů a připustil, že se osobně zasadí o zákaz používání wattmetrů během závodu, ale cyklistům by umožnil analyzovat data po každé z etap.

„Jsem pro. Je důležité, aby znali své limity, proto nejsem pro úplné zrušení, ale jen pro zákaz v závodech. Jsem pro otevřenou debatu, snad se někam dostaneme,“ doufá.

UCI president Lappartient backs banning of power meters https://t.co/fdysekQ89P pic.twitter.com/GEUMdtWhZg — Cyclist (@cyclist) November 2, 2018

UCI plánuje vytvořit pracovní skupinu, která se od 5. prosince bude zabývat přitažlivostí cyklistiky a tím, jak ji zlepšit.



Kromě zakázání wattmetrů se bude projednávat také zavedení rozpočtového stropu.

„Ale spousta týmů má velký rozpočet. Když má někdo 35 milionů eur a někdo 32, takový rozdíl to není. Kaťuša má taky obrovský rozpočet a rozdíl mezi ní a námi na Tour? Jednoduše obrovský,“ srovnává Thomas.

Před deseti lety chtěli šéfové Tour zamezit používání vysílaček. Na dvě etapy je v roce 2009 zakázali. Experiment byl přerušen po bojkotované desáté etapě a už se k němu nevrátili.

„Ale teď se situace změnila. Wattmetry hrají v závodech mnohem větší roli,“ myslí si Prudhomme.

A jeho pobočník, technický ředitel Tour Thierry Gouvenou dodává: „Všichni si musí uvědomit, že by to bylo dobré pro cyklistiku. Můžeme zkusit pár etap bez wattmetrů, proč ne? Aspoň zase budou o vítězi rozhodovat cyklisté, a ne jejich hračky. Odměňme taktickou vynalézavost!“