Valverde se dočkal. Jak mu ke světovému prvenství pomohlo peklo

„Tolikrát jsem byl blízko. Mám doma několik medailí, ale zlatá mi chyběla. Jsem nesmírně dojatý,“ soukal ze sebe Valverde.

Zlatou medaili mu na krk pověsil Peter Sagan. Slovák přepustil titul šampiona po třech letech. Spekulovalo se, zda nepřekvapí i tentokrát, ale v polovině 260 kilometrů dlouhého a hlavně kopcovitého závodu Sagan odpadl. Bylo jasné, že cyklistické žezlo musí převzít někdo jiný.

A chopil se ho muž, který patřil k velkým favoritům. Trať kolem rakouského Innsbrucku s takřka pěti tisíci metry převýšení mu měla sedět. Navrch na jezdce v závěru čekal brutální tříkilometrový kopec Höll se sklonem až 28 procent.

Španělský matador zvládl „peklo“ mezi prvními. V následném sjezdu skupinku vedl a do posledního kilometru najížděl jako první. Byla to nevděčná pozice. Kanaďan Woods, Francouz Bardet i Nizozemec Dumoulin v závěsu vyčkávali.

Nebylo jim to nic platné. Pan Neporazitelný se první zvedl ze sedla a nikdo už ho nepředjel. Před páskou ještě stačil vystřelit ruce do vzduchu. Za cílem seskočil, objal se s mechanikem a začal jásat. „Byl to hodně dlouhý sprint, ale pro mě perfektní. Nemám slov, nemohu tomu uvěřit,“ vykládal stále v emocích.

Vyhrát na prahu čtyřicítky světový šampionát je unikát. Leč Valverde i v takovém věku působí nezničitelně. Před dvěma týdny dokončil třítýdenní Vueltu na pátém místě. Poprvé letos závodil už v lednu, i tak dlouhá sezona je ojedinělá.

Nikdo by se přitom nemohl divit, kdyby loni ukončil kariéru. Na Tour de France si při pádu zlomil čéšku. Ale zotavil se a znovu sedl na kolo. Hnán touhou po duhovém dresu světového šampiona.

Valverde je úžasně všestranný. Jezdí s nejlepšími klasikáři i vrchaři. Umí spurtovat. Na Grand Tour vyhrál patnáct etap, Vueltu v roce 2009 ovládl i celkově. Jen prostý výčet jeho triumfů by daleko přesáhl tento text. V profesionálním pelotonu se pohybuje už od roku 2002.

K cyklistické dlouhověkosti mu možná pomohla i dvouletá pauza – trest za doping ho vyřadil v letech 2009 a 2010 ze všech soutěží. Doplatil na podezřelý vzorek DNA z Tour de France 2008. Jeho jméno se skloňovalo i dříve v třaskavé kauze kolem doktora Fuentese. Přesto mu tým Movistar dal šanci pokračovat. Stejně jako španělská reprezentace. Teď jsou za to jistě rádi. Po 14 letech mají mistra světa.



„Myslím si, že mu dres bude slušet. Dneska ukázal, jaká je třída,“ řekl Roman Kreuziger.

Také pro 32letého Čecha to byl výjimečný závod. Pomýšlel na dobré umístění. V koutku duše i na triumf. Nakonec dospurtoval pro šesté místo – nejlepší výsledek českého jezdce v historii! „Teď převládá zklamání, ale ve finále si myslím, že na to budu dlouho vzpomínat,“ přiznal.