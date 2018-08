Elkov, cyklistický tým na roztrhání: Francie, Evropa i etapy v Česku

Na etapách v Polsku sice prvenství v celkovém pořadí neobhájili, přesto se z tradičního podniku Dookolo Mazowsza nevraceli zklamaní. Naopak, tři etapová medailová umístění obhájce loňského vítěství Aloise Kaňkovského včetně prvenství v závěrečné části, jeho druhá příčka v celkovém pořadí, k tomu i desátá Josefa Černého, za něž jsou důležité body do světového žebříčku, tým před vyvrcholením letošní sezony uspokojily.

„Vzhledem k náročnému programu to byl pro nás závod spíše na rozjetí, přesto se nám v něm dařilo,“ uvedl trenér hradecké stáje Otakar Fiala. I proto by Elkov opět vydařenou sezonu rád korunoval startem v týmové časovce na zářijovém mistrovství světa, které se jede v Rakousku. Utkal by se tam v přímém souboji s nejlepšími světovými stájemi a zatím k tomu má vzhledem k žebříčku UCI dobře našlápnuto. Zvlášť když do něj v následujících týdnech přidá další body.

Šanci bude mít už od středy, kdy se šestice jezdců hradecké stáje postaví ve Francii na start etapového závodu Kolem Alsaska. „Závod má náročný profil, proto jsme vybrali jezdce, kteří nemají problémy v kopcích,“ vysvětlil Fiala nominaci jezdců, v níž figurují Černý, Bárta, Otruba, Kukrle, Polnický a Zahálka.

Pro Černého a Bártu tím začne náročný program, který vyvrcholí startem na letošním evropském šampionátu, který od 2. do 12. srpna pořádá skotské Glasgow. Oba tam pojedou časovku jednotlivců i závod s hromadným startem, v něm je ještě doplní Kaňkovský a Hačecký. Zahálet ale v tu dobu nebude ani zbytek týmu, který bude usilovat o úspěch v největším domácím etapovém závodě Czech Cycling Tour.

Budou mít na co navazovat, v minulé sezoně se totiž jeho celkovým vítězem stal Černý. Ten ale prvenství pochopitelně obhajovat nebude, protože ho čeká mistrovství Evropy. Kvůli tomuto náročnému programu se Hradečtí tento rok nezúčastní jiného tradičního domácího etapového závodu Vysočina 2018, který startuje už ve čtvrtek, ač v něm v posledních sezonách posbírali řadu úspěchů, loni ho vyhrál Michael Kukrle před Martinem Hunalem.