Sagan se v Austrálii propadl, Porte má blízko k obhajobě

Australský vítěz loňského ročníku, který by rád jako první v historii na Down Under obhájil titul, má nyní v čele průběžného pořadí stejný čas jako Jihoafričan Daryl Impey. Ten se obleče do okrového dresu lídra. Třetí je Tom-Jelte Slagter z Nizozemska, vítěz závodu z roku 2013.

V nedělní závěrečné etapě čeká peloton 90 kilometrů na rovinaté trati městského okruhu v ulicích Adelaide. Rozhodnout tak mohou bonusové sekundy za sprinterské prémie nebo desetisekundová bonifikace pro vítěze etapy.