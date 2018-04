Děčín je ničil. Neproměňovali jsme, štvalo svitavského kouče Růžičku

Jestliže čtvrtý duel před vlastními diváky - a s ním i rychlý postup - Svitavští ztratili jen velmi těsně (77:78), pátý venku byl z jejich pohledu katastrofální, totální průšvih. Prohráli o 23 bodů 61:84 a jejich kouč Lubomír Růžička věděl, že rozjeté Válečníky nebylo jak zastavit.

„Děčín jednoznačně dominoval a již v první čtvrtině byly náznaky toho, že nejsme tak produktivní jako v některých předchozích zápasech,“ srovnával Růžička na pozápasové tiskovce.

Severočeši Turům už před přestávkou utekli o patnáct bodů, přestože ti měli k dispozici volné střely.

„Neproměňovali jsme je,“ posteskl si Růžička. „Ve druhé půli jsme se snažili se ztrátou něco udělat, ale Válečníci nastoupili velmi koncentrovaní a nedovolili nám se přitáhnout na lepší bodový rozdíl. Utkání zcela kontrolovali,“ uznal trenér Svitav.

Talentovaný pivot Turů Luboš Kovář konstatoval, že jeho mužstvo mělo velký problém s bráněním jeden na jednoho i s pokrýváním rychlého protiútoku Válečníků.

„Soupeř se na začátku chytil a diktoval tempo po celých čtyřicet minut,“ uvedl Kovář. „Ale je to teprve jeho druhé vítězství. My vedeme 3:2 na zápasy a doufám, že celý tým se na domácí palubovce vzchopí, podpoří nás fanoušci a čtvrtfinále dotáhneme do vítězného konce,“ dodal bojovně.

Děčín je však v „laufu“, takže to pro Svitavy bude mnohem obtížnější než před týdnem.

„Byl to náš nejlepší výkon v sérii, kluci rostou zápas od zápasu. Především díky tomu, že si uvědomili, v jaké jsme situaci,“ komentoval druhou výhru Děčína jeho trenér Pavel Budínský.