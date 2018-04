Nízké startovní číslo v cross-country rallye si Prokop užije jen chvíli

Až se příští úterý jihlavský automobilový jezdec Martin Prokop postaví na start letošního ročníku Qatar Cross Country Rally, bude největší pozornost upřena právě na něj.

Není divu.

Pětatřicetiletý pilot soukromého týmu MP Sports bude v Kataru obhajovat aktuální pozici vedoucího muže světového poháru cross-country rallye.

Do ní se Prokop propracoval třemi úspěšně zvládnutými závody. Na ruském Northern Forrest skončil druhý, v březnu na Dubai International Baja čtvrtý a zatím poslední Abu Dhabi Desert Challenge o dva týdny později ovládl suverénním systémem start–cíl.

„Šestidenní závod není o náhodě. Neudělali jsme jedinou chybu, od druhé etapy jsme byli v čele a celý závod jsme odjeli perfektně,“ pochvaluje si Prokop.

Záskok se osvědčil. Prokopa naviguje zkušený Pabiška

Ten přitom v Abú Zabí startoval s novým navigátorem. Ostříleného parťáka Jana Tománka, kterého trápí v tuto chvíli neobjasněné zdravotní potíže, na poslední chvíli nahradil David Pabiška.

„Honzovi se v Dubaji bohužel vrátily zdravotní problémy. Když to zjednoduším, v autě mu není dobře,“ popisuje Prokop. „Musíme přijít na to, co se dělo a co se děje.“

„V Kataru není nic hezkého, naopak je to jeden z nejškaredějších závodů vůbec. Jedete měsíční krajinou.“

Pabiška, který se ujal role kopilota, však rozhodně není jen tak nějaký záskok. Dvaačtyřicetiletý motocyklista má za sebou jedenáct účastí na nejslavnější dálkové rallye, Dakaru. Vždy přitom dorazil do cíle, ať už v sedle motocyklu, nebo v roce 2012 v pozici navigátora kamionu. Unikátní bilance!

„David je z motorky zvyklý bojovat, je zvyklý na nepohodlné situace. A zvládl to výborně,“ chválí nového parťáka Prokop.

„Jsem rád, že jsem dostal nový vítr do plachet. Ještě pořád chci sbírat vavříny, i když nebudu držet řídítka nebo volant,“ pochvaluje si Pabiška.

Celkové vítězství české posádky speciálu Ford F-150 v písečných dunách Abú Zabí je o to cennější, že šlo o úspěch soukromého týmu. „Je to úžasný zážitek. S vlastním projektem to má ještě větší váhu, než kdybych jel v továrním týmu,“ pochvaluje si Prokop. „Takže jsem rád nejen za sebe, ale i za tým, že jsme takového dílčího úspěchu dosáhli. Samozřejmě z toho máme fakt velkou radost.“

Zároveň je to také motivace pro zbytek sezony. „Naše vedení v celém šampionátu je krásné, příjemné. Je to věc nečekaná, stejně jako vítězství v Abú Zabí,“ usmívá se Prokop. „Ale je za námi teprve třetina mistrovství. Teď nás čeká naprosto rozdílný závod v Kataru.“

Z písečných dun se jezdci přesouvají na kamenité tratě. „V Kataru není nic hezkého, naopak je to jeden z nejškaredějších závodů vůbec. Jedete takovou měsíční krajinou,“ popisuje Prokop. „Je to nekonečná spletice cest od místních pastevců, pasáků velbloudů. Hlavně po kamenech.“

Počítat body se nevyplácí, nedojeli byste do cíle

1. Prokop 93 bodů

2. Przygonski Polsko 84

3. Vasilyev Rusko 69

Světový pohár cross-country rallye 2018 16.–18. 2. Rusko

9.–10. 3. Dubaj

24.–29. 3. Abú Zabí

17.–22. 4. Katar

27. 5. – 2. 6. Kazachstán

21. 6. – 24. 6. Itálie

20.–22. 7. Španělsko

9.–12. 8. Maďarsko

30. 8. – 2. 9. Polsko

3.–9. 10. Maroko

25.–27. 10. Portugalsko

Českého fanouška může hřát pohled na průběžné hodnocení seriálu po třech soutěžích.

Ale jak bude Prokopovi vyhovovat pozice muže, který přitahuje největší pozornost? „Bude mi to trochu jedno. Samozřejmě si budu užívat nízké startovní číslo i to, že budu startovat jako první. Ale tím to hasne,“ je přesvědčen.

„Protože pak už se budou dít věci jako vždy. Závod se bude řídit svým tempem, svými problémy. A pokud bychom měli sledovat umístění a počítat body, pak bychom neměli šanci dojet do cíle,“ myslí si.

Podobně jako v Abú Zabí se také v Kataru bude moct Prokop spolehnout na Tománkovy rady. „Honza zůstává v týmu, protože jsme se po Dakaru dohodli, že ještě něco společně dokážeme. Plácli jsme si na to,“ prozrazuje Prokop.

„Bude Davidovi každý večer pomáhat připravovat navigaci na další den,“ vysvětluje Prokop. „Honzův přínos je obrovský a jeho zkušenosti cenné. Ať už sedí vedle mě v autě, nebo je jeho role jiná.“