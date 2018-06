Kipruto chce na světový rekord na trojce překážek zaútočit v Monaku

Třiadvacetiletý Kipruto, který letošní tabulky vede časem 8:08,40, se cítí být v životní formě a na rekord si věří. „Tenhle rok je pro mě hodně dobrý. Je snem každého atleta zůstat zdravý a bůh mi je nakloněn,“ řekl při keňském šampionátu Kipruto, kterého loni trápily problémy s kotníkem.

Přesto vyhrál mistrovství světa v Londýně a letos na tento úspěch navázal dubnovým triumfem na Hrách Commonwealthu. K překonání světového rekordu by si potřeboval výrazně vylepšit osobní rekord, který má zatím 8:00,12. „Mám ještě čtyři týdny, abych se připravil na pokus o překonání světového rekordu v Monaku. Bylo by skvělé vrátit steeplerský rekord zpátky do Keni,“ uvedl.

Na národním šampionátu získal titul a vybojoval si nominaci na srpnové mistrovství Afriky. Na kontinentálním šampionátu bude závodit poprvé. „Africký titul je jediný, který mi ve sbírce chybí,“ poznamenal. Úspěch na africkém mistrovství v Nigérii je pro něj důležitý také proto, že vítězové budou součástí týmu Afriky na zářijovém atletickém Kontinentálním poháru v Ostravě.