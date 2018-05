Čokoládová tretra se rozrostla do tří zemí a rekordního počtu měst

„To už je pořádné sousto, ale máme radost, že je o náš závod takový zájem. Jsou to však i velké starosti, jak to všechno zvládnout,“ uvedl Oldřich Zvolánek, šéf pořádajícího SSK Vítkovice. „Už se bráníme tomu, abychom Čokoládovku ještě více rozšiřovali, ale volají nám z různých měst... Pokud to je trochu možné, vycházíme jim vstříc.“

Nynější závody na rozdíl od minulých let už pořádají místní atletické oddíly. „Tím jsme změnili koncept, protože už není v našich silách, abychom všude jezdili,“ uvedl Zvolánek. „My však pořadatelům poskytneme časomíru a sladkosti jako odměnu, což k akci patří.“

Dlouho se seriál závodů, jehož začátky spadají do šedesátých let minulého století, konal jen v Ostravě a posléze se rozrostl ve zdejším kraji. Postupně se rozšířil na celou Moravu. A loni do Košic.

„Letos přibyla další tři slovenská města - Bratislava, Lučenec a Dubnica nad Váhom,“ uvedl Zvolánek. „A premiéru bude mít Čokoládová tretra v Polsku.“ Tamější závod v Godowě je na programu v pátek 18. května.

Pořadatelé očekávají, že se letos v Čokoládové tretře představí na 14 tisíc dětí. „Hlavně nás těší, že děti přijdou a některé si úplně poprvé zaběhnou závod,“ řekl Oldřich Zvolánek. „Uvidí stadion a potěšitelné je, že hodně jich u atletiky zůstává a hlásí se do oddílů. To byl také náš záměr a prvotní cíl - přitáhnout co nejvíce dětí k atletice.“

V Moravskoslezském kraji se děti už utkaly ve Frýdku-Místku, Opavě a Karviné. Ještě je čekají Třinec (21. května), Český Těšín (25. května), Havířov (28. května), Bohumín (31. května) a Ostrava (4. června).

Vítězové oblastních kol postoupí do krajských finále, která budou 31. května ve Zlíně, 5. června v Olomouci, 7. června v Brně a 11. června v Ostravě. Slovenské finále je 1 .června v Košicích. Ti nejlepší se utkají v superfinále přímo na Zlaté tretře Ostrava 13. června.

Některé děti, aby se dostaly na finálové závody, objíždějí i více měst. „Loni jsem objel s rodiči sedm závodů, ale nejlépe jsem skončil čtvrtý,“ řekl jedenáctiletý Michal Motáň, který věří, že letos bude úspěšnější.