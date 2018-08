Co to bylo? Alonso nechápal, proč najednou letí vzduchem

Co se přesně stalo? Nico Hülkenberg s vozem renault nedobrzdil do vlásenky La Source - tedy spíš to vypadalo, jako by nebrzdil vůbec, zezadu torpédoval Fernanda Alonsa s mclarenem a vyslal ho jako projektil směrem k sauberu talentovaného mladíka Charlese Leclerca. Nejhůře dopadlo auto zkušeného Španěla, které se proletělo vzduchem a bylo doslova na kusy.

Nehoda připomněla podobný incident z roku 2012, kdy byl hlavním aktérem Romain Grosjean a byl vzápětí potrestán zákazem startu na další závod. To se Nicu Hülkenbergovi nestalo, vyvázl se ztrátou deseti míst na startovním roštu za týden v Monze, nicméně Alonso byl doslova konsternovaný tím, co jeho soupeř udělal.

„Zase jednou někdo o tolik minul brzdný bod,“ uvedl. „Je těžké pochopit, jak může někdo o tolik později začít brzdit. Přiřítíte se do zatáčky v rychlosti, v které nemáte šanci zatočit.“

Španělský jezdec musel ocenit bezpečností prvek halo (anglicky svatozář), který nově od letošní sezony chrání hlavu jezdce. Alonsův McLaren dopadl shora na sauber Charlese Leclerca a byl to právě systém halo, který byl viditelně otlučený a odřený. Bez něj by možná došlo k nárazu podlahy vozu do míst, kde spočívá hlava jezdce.

„Pozitivní na nehodě je, že jsme všichni tři v pořádku,“ pochvaloval si Alonso. „Letěl jsem nad jeho autem a systém halo byl dnes velmi platný.“

„Když jsem viděl poškození halo, tak jsem se otřásl. Nevypadá vůbec dobře. Myslím, že jsem dnes měl obrovské štěstí. Nevím, jak bych bez toho systému dopadl,“ přidal se objev letošní sezony Leclerc.