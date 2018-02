James výhru ubránil, McCollum vystřílel. Phoenix trnul nad zraněným

LeBron James se střelecky trápil, proti svému bývalému klubu z Miami sice zapsal 24 bodů, 11 doskoků a pět asistencí, ale proměnil jen osm z 21 pokusů z pole. A navíc napáchal sedm ztrát. Ale stejně je hrdinou Clevelandu, protože těsnou výhru 91:89 doslova ubránil. Najíždějícímu Jamesi Johnsonovi nedovolil včas zakončit.

Cavaliers tak nepustili soupeře před sebe na třetí místo v tabulce Východní konference.

„Šel jsem ke koncové čáře a snažil se procpat ke koši. Neudělal jsem nic špatně, ale byl tam prostě bohužel LeBron,“ komentoval Johnson klíčový okamžik.

„James si na něj počkal a dokázal ho ve vymezeném území zastavit. Nemyslím si, že by v NBA byl ještě další hráč, kterému by se to povedlo. Nikdo takový, kdo by Johnsona nepustil k obroučce, podle mě není,“ řekl trenér Miami a bývalý Jamesův kouč Eric Spoelstra.

Do duelu vstupoval Cleveland jako tým s nejhorší obranou v soutěži, ale dostal nejméně bodů od 20. listopadu. „Zvládnout tenhle zápas a vyhrát ho díky obraně po těch problémech, jaké s ní teď máme, je docela působivé. Obzvlášť proti týmu, který má v lednu jednu z nejlepších bilancí v celé NBA. Pro nás je to velké vítězství,“ řekl James.

Ve vyrovnaném závěru hrála velkou roli trojka Jamesova spoluhráče Jaeho Crowdera na 88:85 i dva úspěšné trestné hody Isaiaha Thomase na 90:87.

Po snížení miamského Kellyho Olynyka měl sedm sekund před koncem k dispozici šestky výtečný clevelandský střelec Kyle Korver, jenže jednu z nich minul - James však svou roli na druhé polovině hřiště zvládl. Třetí výhru z posledních čtyř utkání pro Cavaliers vydoloval.

LeBron James nedovolil vystřelit Jamesi Johnsonovi:

Heat táhl slovinský rozehrávač Goran Dragič, zapsal 18 bodů a šest asistencí. Josh Richardson pomohl 15 body. Přes 10 bodů se dostali ještě Tyler Johnson (11 bodů) a Kelly Olynyk (10 bodů).

Druhým nejlepším střelcem vítězů po Jamesovi je veterán Channing Frye, který využil absence zraněného Kevina Lovea k 16 bodům. Isaiah Thomas zvládl 13 bodů, šest asistencí, pět doskoků a čtyři zisky.

C. J. McCollum se zapsal do klubu padesátibodových střelců v NBA. Jeden z tahounů Portlandu přitom osobního rekordu docílil za pouhých 29 minut ve hře. Už v první čtvrtině měl na kontě 28 bodů. Do čtvrté čtvrtiny proti Chicagu (124:108) už ani nenastoupil, jeho Blazers tou dobou vedli o 27 bodů.

McCollum proměnil 18 z 25 střel, zapsal si šest trojek, a všech osm trestných hodů. Damian Lillard mu sekundoval 13 body a sedmi asistencemi, Jusuf Nurkič 12 body a devíti doskoky.

C. J. McCollum proti Chicagu:

Zach LaVine nastřílel za poražené Bulls 23 bodů, Denzel Valentine se dostal na 15 bodů, Cristiano Felicio na 12 bodů. Španělský pivot Nikola Mirotič zápasu jenom přihlížel u televize v hotelu, Chicago jedná o jeho výměně.

Boston nechal odpočívat Kyrieho Irvinga, jenž má problém se stehnem, i Marcuse Smarta, ale proti New Yorku to nebylo znát. Celtics uspěli 103:73. Svou vůbec první nominaci do základní pětky využil Terry Rozier k triple-double za 17 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Marcus Morris se s 20 body z pozice náhradníka stal nejlepším střelcem utkání, Jayson Tatum zapsal 15 bodů.

Knicks se pokoušel vést turecký pivot Enes Kanter se 17 body a 17 doskoky, Kristaps Porzingis zapsal 16 bodů. Jejich tým střílel pouze s 32procentní úspěšností.

Kemba Walker trefil devět trojek ze 13 pokusů a 38 body přispěl k výhře Charlotte 123:110 v Atlantě. Ve třetí čtvrtině odrazil 19 body pokus o nápor ze strany Hawks. Dwight Howard nastřádal 20 bodů a 12 doskoků, Treveon Graham 14 bodů. Jejich francouzský spoluhráč Nicolas Batum se štěstím dobyl triple-double, když zapsal 10 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí.

Kent Bazemore byl nejlepším střelcem Atlanty s 25 body. Marco Belinelli mu pomohl 22 body. Dennis Schröder je na 13 bodech a devíti asistencích.

Phoenix dokázal využít náskoku z úvodu střetnutí s Dallasem a vyhrál 102:88, ukončil tím pětizápasovou sérii porážek. Střelcem večera byl nováček Josh Jackson, který si 21 body vyrovnal osobní rekord, doplnil je osmi doskoky. T. J. Warren pomohl 20 body, Marquese Chriss 15 body a 12 doskoky, Devin Booker 15 body.

Souboj nováčků Dennise Smithe Jr. a Joshe Jacksona:

Suns už nastoupili bez pivota Grega Monroea, se kterým se dohodli na vykoupení ze smlouvy. Pouze pět minut na hřišti strávil rozehrávač Isaiah Canaan, jenž si ošklivě zlomil kotník a čeká ho dlouhá rehabilitace.

Dennis Smith Jr. vedl Mavericks s 17 body, Harrison Barnes ho podpořil 15 body a devíti doskoky a Dirk Nowitzki zvládl double-double 14 bodů a 10 doskoků.

Orlando jasně přestřílelo LA Lakers 127:105, zářil hlavně pivot Marreese Speights, když zraněného Aarona Gordona zastoupil 21 body. Evan Fournier má na kontě 19 bodů, Elfrid Payton 15 bodů, sedm doskoků a šest asistencí.

Lakers se proti Magic nevede, v hale floridského klubu prohráli devět z deseti posledních zápasů. Julius Randle nicméně potvrdil formu 20 body a devíti doskoky, na 20 bodů se dostal i Jordan Clarkson.

Brooklyn si vyšlápl na Philadelphii 116:108, když se obě jeho rozehrávačské hvězdy dostaly přes 20 bodů. Spencer Dinwiddie vysázel 27 bodů, D’Angelo Russell začal jako náhradník a dostal se na 22 bodů. Nováček Jarrett Allen coby člen základní pětky zvládl 16 bodů a 12 doskoků, DeMarre Carroll přidal 15 a Allen Crabbe 14 bodů.

Sestřih ze zápasu Brooklyn - Philadelphia:

Sixers nestačilo 29 bodů a 14 doskoků v podání Joela Embiida, Ben Simmons vysázel 24 bodů a doplnil je sedmi asistencemi, J. J. Redick se do sestavy vrátil po sedmizápasové absenci 20 body. Dario Šarič je doplnil 12 body.

Indiana udolala Memphis 105:101 hlavně zásluhou 21bodového večera Bojana Bogdanoviče. Darren Collison dosáhl na 16 bodů a Myles Turner na 15 bodů a 11 doskoků. Slabší den si vybral Victor Oladipo - 13 bodů devalvoval sedmi ztrátami.

Grizzlies táhli Wayne Selden s 24 body a Marc Gasol s 23 body, devíti doskoky a šesti asistencemi. Memphis nastoupil pouze v devíti mužích, nejlepší klubový střelec Tyreke Evans (19,5 bodu) zamířil po rozcvičení do šatny, klub počítá s jeho výměnou.

Výsledky NBA

Indiana - Memphis 105:101

Orlando - LA Lakers 127:105

Atlanta - Charlotte 110:123

Phoenix - Dallas 102:88

Cleveland - Miami 91:89

Boston - New York 103:73

Portland - Chicago 124:108

Brooklyn - Philadelphia 116:108