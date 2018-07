Biker Cink dojel v Andoře devátý, nejlépe v sezoně Světového poháru

SP v cross country horských kol ve Vallnordu (Andorra) Muži elite: 1. Kerschbaumer (It.) 1:32:05, 2. Schurter (Švýc.) -1:13, 3. M. Van der Poel (Niz.) -2:06, 4. Avancini (Braz.) -2:28, 5. Sarrou (Fr.) -2:45, 6. Braidot (It.) -3:00, ...9. Cink -3:32, 20. Škarnitzl -5:24, 52. Vastl -9:45, 81. Vobecký (všichni ČR) -3 kola. Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Schurter 1405, 2. M. Van der Poel 1080, 3. Avancini 861, 4. Marotte (Fr.) 827, 5. Vogel (Švýc.) 777, 6. Kerschbaumer 718, ...30. Škarnitzl 278, 34. Kulhavý 236, 37. Cink 230, 72. Vastl 41. Ženy elite: 1. Dahleová-Flesjaaová (Nor.) 1:22:58, 2. Neffová (Švýc.) -25, 3. Battyová (Kan.) -47, 4. Tauberová (Niz.) -1:03, 5. Wloszczowská (Pol.) -1:22, 6. Bělomojnová (Ukr.) -2:15, ...23. Škarnitzlová -7:48, 27. Štěpánová (obě ČR) -8:54. Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Neffová 1250, 2. Langvadová (Dán.) 1133, 3. Wloszczowská 927, 4. Tauberová 910, 5. Ferrandová-Prévotová (Fr.) 896, 6. Kellerová (Švýc.) 880, ...21. Škarnitzlová 371, 29. Štěpánová 266, 64. Ježková 56, 101. Pichlíková 11, 105. Veselá 8. Muži do 23 let: 1. Dubau 1:24:07, 2. Philipp (oba Fr.) -18, 3. Colombo (Švýc.) -35, ...13. M. Průdek -2:25, 41. Skála -7:36, 48. Zadák (všichni ČR) -8:44. Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Fagerhaug (Nor.) 300, 2. Dubau 290, 3. Colombo 247, ...16. M. Průdek 60. Ženy do 23 let: 1. Freiová (Švýc.) 1:09:42, 2. Richardsová (Brit.) -1:15, 3. Degnová (Dán.) -3:20. Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Freiová 430, 2. Degnová 340, 3. Richardsová 270, ...16. Czeczinkarová 57, 33. Průdková 13.