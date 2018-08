Chyběl mi metr k prvnímu místu, litoval rychlík Esteban Ocon

Velká cena Belgie na legendárním okruhu Spa-Francorchamps byla prvním závodem stáje Racing Point, byla začátkem nové éry Force India. A už v sobotní kvalifikaci se jednalo o úspěšnou premiéru. Esteban Ocon a Sergio Pérez obsadili druhou řadu na startovním roštu.

V průběhu závodu sice oba nestačili na favorizované Maxe Verstappena a Valtteriho Bottase, ale ani páté a šesté místo nejsou k zahození. Ale spokojeni nebyli, po startu to totiž vypadalo ještě o něco líp. Hamilton neměl ideální start, čehož chtěl kromě Vettela využít právě Ocon, tlačil se v prvních vteřinách závodu na rovince Kemmel do vedení.

Moment to pro francouzského pilota nebyl nakonec šťastný, před Les Combes musel dupnout na brzdy a předjel ho týmový kolega Pérez. Přitom mohl být první.

„Výborně jsem odstartoval a dostal jsem se v nájezdu do první zatáčky na vnitřek vedle Seba (Vettela). Měl o něco lepší trakci na výjezdu, škoda, už jsem s ním moc nepočítal. Chyběl mi metr, abych se dostal do vedení. Nevím, co by bylo potom, ale stát se mohlo cokoliv,“ představoval si pilot. I když ví, že by to bylo těžké. Stejně, jako se kolem něj o pár kol později prohnal Max Verstappen, by si s ním poradili Vettel a Hamilton. Možná by to dokonce bylo rychlejší. Ale to Ocona netrápí.

„Podívám se na to, co jsem mohl udělat jinak. Ale nevadí, bylo to pravé závodění, fér souboj ze všech stran, zábava,“ pochvaloval si brzo dvaadvacetiletý závodník. Jen ho trochu trápilo, jak později v závodě nestačil na Verstappena a Bottase.

„Byli jsme blízko, závodil jsem s těmi nejlepšími. Vždycky je šance, tak proč to nezkoušet. Ale umístění je nakonec podle našich papírových předpokladů,“ pokračoval závodník.

Tým Racing Point je ve formuli 1 registrován jako zcela nový, takže přišel o letošní body v Poháru konstruktérů, které předtím získal jeho předchůdce Force India. Přesto už není v tabulce poslední. Díky pátému a šestému místu z Belgie hned přeskočil slabý Williams a je jediný bod za osmým Sauberem. To je začátek nové éry z říše snů. „Úžasný start a skvělý pocit, obzvlášť po předchozích měsících nejistoty. Jsem hrdý na to, čeho jsme dnes dosáhli,“ dodal Ocon s tím, že se už těší na další závody. Ví, že se musí předvést, zatím nemá jisté místo v F1 pro příští sezonu. U jezdce jeho výkonnosti by to ale byla velká škoda, kdyby v seriálu chyběl.