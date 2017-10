Vysoké Mýto předvedlo v derby s chudimskými mistry sympatický vzdor

A problém nebyl ani v tom, že by snad úřadující šampioni pálili jednu šanci za druhou. Mýto s nimi totiž co do počtu příležitostí sehrálo vyrovnanou podívanou. Neporazitelnost Era-Pack přesto udržel, když derby vyhrál doma 4:1.

„Výsledek je přijatelný. Zápas byl pro nás poučný. Kluci poznali, že když si něco řekneme a budou taktiku dodržovat, tak to funguje. Hráli jsme na to, na co máme. I přes jejich dvě vyložené šance jsme mohli uhrát poločas bez branek,“ řekl kouč Mýta Miroslav Semerád.

Jenže nulu vzadu hosté neudrželi, když udeřili Doša a v poslední minutě ještě reprezentant Koudelka. Jeho dva parťáci z národního týmu, Lukáš Rešetár a Matěj Slováček bitvu sledovali v civilu jen z tribuny. Zdravotní problémy jim start znemožnily.

„Trochu nám to narušilo složení čtveřic, ve kterých hrajeme. Ale jsme rádi za výhru, tři body se počítají,“ prohlásil Martin Doša. Tento slovenský reprezentant v dresu Chrudimi pak pečetil skóre trefou do prázdné brány.

Nováček v řadách šampionů pak ještě zkusil zaútočit i na hattrick, což se nesetkalo s pochopením gólmana Mýta Libora Gerčáka. Do konce totiž zbývaly jen dvě vteřiny a zdálo se, že už nikdo hrát nebude. Matador v bráně hostů už si proto šel za bránu pro pití, v tu chvíli Doša vyslal z dáli střelu mířící mezi tři tyče. Gerčák se vrátil a míč odkopl, přičemž si poklepal na čelo. Na Došu se pak díval poněkud nechápavě.

„Když dáte dva góly, chcete dát i třetí. On už odcházel, tak jsem to zkusil, ale viděl jsem, že trenér z toho nebyl nadšený. Konec ještě nebyl, takže měl zůstat v bráně,“ usmíval se Doša.