Jde o malé finále, avizuje chrudimský kapitán před střetem s Litoměřicemi

„Čeká nás velmi zajímavá série. Litoměřice těží z dobré formy Brazilců, my zase podle mě i přes drobné mezery máme nejlepší obranu v lize,“ avizuje chrudimský kapitán Lukáš Rešetár.

Připojil i drobný tip na průběh série: „Myslím, že její začátek bude hodně opatrný. Budeme chtít vyčíhat slabiny soupeře a poté udeřit.“

Chrudim do semifinále postoupila po hladké čtvrtfinálové výhře 3:0 na zápasy nad Helasem Brno (7:0, 5:1 a 4:0).

„První zápas jsme s ním zvládli velmi dobře. Druhý byl na brněnské palubovce už o něco těžší. Začaly se objevovat mezírky v naší defenzivě, které se ještě více prohlubovaly ve třetím zápase. Sice jsme dostali pouze jednu branku, ale nabídnutých šancí soupeři bylo daleko víc, než jsme chtěli,“ upozorňuje Rešetár.

Na cestě mezi nejlepší čtyři nezaváhaly ani Litoměřice, které taktéž do semifinále prošly bez jediné porážky. Vysoké Mýto ve čtvrtfinále přehrály 6:1, 7:2 a 7:1.

„Pro mě osobně půjde o malé finále. V tuto chvíli se potkávají dva nejlepší celky soutěže, aniž bych chtěl snižovat kvality Sparty a Plzně ve druhém semifinále,“ analyzuje Rešetár. Chrudim s Litoměřicemi naposledy změřila síly v posledním kole základní části. Domácím týmem byly Litoměřice a rozešly se s Chrudimí smírně 2:2.

„Pojali jsme to utkání zkušebně. Chtěli jsme otestovat různé herní varianty a často jsme měnili styl hry. Ale hlavně jsme si ověřili, co praktikují Litoměřice. Z tohoto pohledu pro nás měl ten zápas velký význam. Něco jsme si v něm připravili a budeme to chtít praktikovat i v semifinálové sérii,“ předesílá třiatřicetiletý Lukáš Rešetár.