Kouč chrudimských futsalistů: Jsme první. To je teď nejdůležitější

Proto mohl brazilský kouč chrudimského Era-Packu Felipe Conde po poslední výhře pro klubový web spokojeně pronést následující věty:

„Odvedli jsme dobře svou práci. Vyhráli jsme a definitivně jsme si zajistili první místo po základní části. A to je v současné době to nejdůležitější.“ Českolipští Démoni na palubovce mnohonásobného mistra působili, jako by jim někdo sebral všechny nadpřirozené schopnosti a navrch jim uřezal rohy. Byli zkrátka úplně neškodní, což ani trochu nekorespondovalo s původním úmyslem klást slovutnému protivníku co největší možný odpor. Era-Pack si na nich smlsnul podobně jako nedávno na Plzni, kterou rozdrtil 13:2.

„Věděli jsme, že to pro nás bude nesmírně těžké utkání i po psychické stránce. To se potvrdilo,“ sdělil trenér České Lípy Karel Kruliš.

„Chrudim má obrovskou kvalitu a v situaci, v níž jsme (10. místo, tj. ohrožení sestupem), jsme chtěli uhrát alespoň slušný výsledek, který by nás mohl povzbudit. Ale nestalo se,“ povzdechl si Kruliš s tím, že se Démoni musejí adekvátně nachystat na zbývající dva duely v Teplicích a s Plzní.

To Conde a spol. se nyní mohou ještě víc než předtím vrhnout třeba na procvičování herních signálů pro play-off přímo v ostrém zápase. Již zítra od 20.15 se na domácí palubovce postaví v úvodu zmíněné Spartě a kanál ČT sport mač odvysílá přímým přenosem.