Chrudim dostala ve Futsal Cupu za vyučenou, postupuje z druhého místa

Chrudim nezačala dobře a brzy prohrávala o dvě branky. Snížit mohl brazilský kanonýr Dentinho, ale penaltu za akumulované fauly neproměnil, navíc se vzápětí zranil a musel odstoupit. Chrudim tak přišla o svého nejlepšího střelce.

ERA-PACk se v útoku trápil a buď trefoval konstrukci branky nebo brankáře Toniho. To Tbilisi ještě do poločasu zvýšilo po signálu z přímého kopu, kdy se podruhé trefil Bentinho, a pět vteřin před pauzou podruhé skóroval Fumasa.

Přestože Chrudim hrála celou druhou půli převážně power play bez brankáře, na snížení nedosáhla a naopak v závěru ještě jednou inkasovala.

Chrudim tak bude mít mnohem těžší boj o vytoužený postup do Final Four. V losování čtvrtfinálové skupiny 11. října v Nyonu totiž bude mezi nenasazenými týmy. Hrozí jí tak, že kromě jednoho ze čtyř nejlepších týmů Evropy, které jsou nasazeny přímo do čtvrtfinále, dostane do čtyřčlenné skupiny také dva vítěze základních skupin.

výsledky

Základní skupina Futsal Cupu v Chrudimi:



Iberia Star Tbilisi - ERA-PACK Chrudim 5:0 (4:0)

Branky: 3. a 20. Fumasa, 7. a 18. Betinho, 38. Altunašvili. Rozhodčí: Fritz (Fr.), Constantinides (Kypr). ŽK: Dzabiradze, Altunašvili, Roni - Kroulík. Diváci: 1000.

Sestava Chrudimi: Meller, Žďánský - R. Mareš, Dentinho, Mikan, M. Mareš - Kroulík, Vladyka, Cacau, Douglas, Rešetár, Bouška. Györ ETO - Mapid Minsk 1:3 (1:2)