Postup? Chrudimský futsalista Koudelka věří, že to může vyjít

„Budou tu top týmy z celého kontinentu. Na to je zvědavý úplně každý, koho futsal trochu zajímá, nenechá si to ujít,“ říká před středečním prvním zápasem ve skupině D proti běloruské Lidě (od 20 hodin na chrudimském zimním stadionu) univerzál Tomáš Koudelka.

„Já osobně se vždycky těším na porovnání s nejlepšími hráči v Evropě a možná i na světě. I diváci mohou být vděční, že sem tuhle soutěž přivedeme a že mohou na vlastní oči vidět takové zápasy,“ dodává.

Hrálo vám před bojem o Final Four do noty složení základní skupiny? Těžko si představit lepší prověrku než třeba duel se španělským Interem Movistar, obhájcem trofeje.

Jak se změnil postupový klíč, v Main Round (základní fázi) už nemáte slabého soupeře. Dříve postupovali jen dva, ale jen jeden tým s námi býval kvalitativně zhruba srovnatelný. Většinou to proto bylo tak, že jsme první dva zápasy vyhrávali se skóre třeba 10:0. To už teď samozřejmě není. Vyhrát jakýkoli zápas je složité. Pro nás to tudíž byla skvělá zkušenost. Díky tomu v Elite round už víme, do čeho jdeme. Jen jsme teď neměli los, jaký bychom v přípravě potřebovali v lize. Bylo to spíš o našem tréninku.

Výsledek 1:2 s Movistarem musel být pro psychiku týmu velká vzpruha, že?

Přesně tak. Už minulý rok jsme prohráli s Barcelonou jen 0:2, to bylo hodně pozitivní. S italským mistrem, co měl skvělý mix zahraničních hráčů, jsme remizovali. Pak sebevědomí stoupá, nějaký respekt jsme si u soupeřů udělali.

Četl jsem, že za většího favorita skupiny než kazašský Kairat Almaty považujete italskou Pescaru. Je z toho pohledu užitečné, že jste se s italským futsalem, byť ovlivněným cizinci, setkali právě loni proti Luparense?

Možná je Pescara větší favorit, i když těžko říct. Mluvit o Kairatu v duchu, že jím není, by asi bylo bláznovství. Myslím, že to je třeba 55 ku 45 pro Italy. Pro Kairat zase hovoří zkušenosti, v minulosti Ligu mistrů dokázal dvakrát vyhrát a skoro každý rok do Final Four postoupí. Nikdo na ně nezapomíná. Bude to strašně vyrovnané.

Důležitou roli i v pohárech pro Chrudim donedávna zastával exkapitán Lukáš Rešetár, který přestoupil do mateřské Plzně. Převzal po něm někdo štafetu?

My vždycky hráli na týmový výkon, nebyli jsme mužstvo, které by mělo dvě tři hvězdy, kolem kterých se všechno točí. Po odchodu Rešiho jsme se semkli o to víc. Zatím to nese ovoce a věřím, že se letos může historický postup do Final Four povést. Stát se může cokoli -zvlášť před domácím publikem. Chtěl bych, aby přišlo aspoň ke dvěma tisícům fanoušků na každé utkání. To pro nás bude hrozná výhoda.

V čem kromě toho může být vaše síla? V kondici?

Od doby, co tu je trenér Conde, je to pro něj číslo jedna. Chce hrát hodně agresivní styl futsalu, v lize i v Evropě. Když se zápasy lámaly, dokázali jsme tímhle většinu z nich dostat na svou stranu, presovali jsme i špičkové týmy. Také naše defenziva je teď velice kvalitní.