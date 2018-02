Froome zahájil cyklistickou sezonu, stále je však vyšetřován z dopingu

Přestože někteří soupeři ho vyzvali, aby do vyřešení případu nezávodil, Froome neprojevil úmysl se stáhnout. Hodlá jet Giro d’Italia a obhajovat triumf na Tour, i kdyby tou dobou nebyla kauza stále uzavřena.

„Nic špatného jsem neudělal, to je moje výchozí pozice. Mám nějaký prostor, abych to mohl dokázat, a mám to samozřejmě v plánu,“ řekl televizní stanici Sky Sports v Andalusii Froome.

Podle dopingové kontroly na Vueltě překročil povolený limit salbutamolu - léku na astma, který smí užívat na zvláštní povolení. „Věřím, že když vyjdou na povrch všechna fakta, lidé to uvidí stejně jako já,“ uvedl dvaatřicetiletý jezdec týmu Sky, kterému v případě uznání viny hrozí ztráta titulu z Vuelty a dlouhý trest.

Návrat do pelotonu si pochvaloval. „Bylo fajn znovu závodit. Opravdu mě potěšilo, že za mnou chodili kluci z jiných týmů, aby mě podpořili,“ dodal Froome.