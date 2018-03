Froomovy trable. Tour de France svého čtyřnásobného šampiona nechce

Etapa, která díky tomu bude jednou z nejdůležitějších vůbec. „A my ji určitě nechceme podcenit,“ říká čtyřnásobný šampion Froome.

Chová se, jako kdyby se nic nedělo. Bez velkých emocí se připravuje na závod roku a doufá, že se letos stane po Jacquesi Anquetilovi, Bernardu Hinaultovi, Migueli Indurainovi a Eddym Merckxovi teprve pátým mužem historie, který Tour vyhraje popáté (sedminásobný šampion Lance Armstrong byl kvůli dopingu z výsledků vymazán).

Možná se tak stane. A možná se tak stane za nejbizarnějších okolností v historii závodu. Pokud by Froome opravdu stál 29. července na Elysejských polích ve žlutém, mohl by být prvním mužem, který tak učiní v době, kdy je stále vyšetřován kvůli dopingu.

Anebo tam stát nebude. Reálně hrozí, že Froome na slavnostní start 7. července vůbec nebude pozván. Pořádající společnosti ASO se totiž nelíbí, že by Brit na nejprestižnějším závodu v kalendáři startoval v době, kdy nebude mít dořešenou svou salbutamulovou kauzu. Že taková varianta existuje, potvrdili agentuře Press Association a odbornému serveru Cyclingnews dva vysoce postavení muži ve struktuře ASO.

Froome povolenou hranici salbutamolu - léku proti astmatu, který smí užívat se speciálním povolením - překročil dvojnásobně loni po osmnácté etapě na španělské Vueltě, kterou následně vyhrál.

Salbutamol je však brán za specifickou substanci na listině antidopingové agentury WADA, proto 32letý Brit může závodit až do té doby, než se celý případ vyřeší. „Věřil jsem našemu lékařskému týmu, který mi ten inhalátor doporučil,“ brání se celou dobu rodák z Keni.

Úřadující šampion Chris Froome se culí před mapou nového ročníku Tour de France.

Letos dojel desátý na etapovém závodě Ruta del Sol a čtyřiatřicátý na Tirreno-Adriatico. Pokaždé od vítězství tuze daleko. „Ono není úplně jednoduché na to nemyslet,“ přiznává. „Ale na světě není člověk, který by si přál víc, aby se kauza co nejrychleji vyřešila.“

Loni se však do sezony rozjížděl podobně rozvážně kvůli náročnému dvojboji dvou Grand Tour za sebou. Letos má stejný cíl, stále myslí na vítězný double Giro - Tour.

Cyklistické špičky se však shodují, že se nesmí stát, aby Froome na Giru i na Tour pod mrakem podezření závodil.

Na italské Grand Tour je to přitom už téměř jisté. „Myslel jsem si , že případ stihneme vyřešit do května. Teď už si tak jistý nejsem,“ říká David Lappartient, prezident Mezinárodní cyklistické unie.

DOČKAL SE. Chris Froome nakonec přece jen ovládl španělskou Vueltu.

I proto ředitel Gira Mauro Vegni požaduje, aby Froomovi titul zůstal v případě, že závod vyhraje. Na Tour volí úplně opačný postup. Pokud kauza bude stále v procesu, svou největší ikonu na startu nechtějí. Je něco takového vůbec možné? Ano, je. ASO má totiž na Tour o něco větší pravomoci, díky kterým může chránit pověst závodu a nepozvat tedy potenciální hříšníky. Několikrát v minulosti se tak i stalo.

Třeba roku 2004 ASO zakázala start třem cyklistům, kteří byli vyšetřováni kvůli dopingu. O rok později nebyli pozváni Jan Ullrich, Ivan Basso nebo Francisco Mancebo - stejný důvod. V roce 2008 nemohl Alberto Contador obhajovat titul, protože přestoupil do Astany, která kvůli dopingovým praktikám v minulosti na Tour vůbec nebyla zvána.

A pak jsou tady také opačné případy. Třeba v roce 2008 ASO ustoupila a po kokainovém prohřešku dovolila startovat Tomu Boonenovi. V době vyšetřování své clenbuterolové kauzy mohl na Tour závodit také Alberto Contador. „Ale nyní potřebujeme odpověď. Nemůže u nás závodit cyklista, kterému hrozí suspendace. Je to groteska,“ rozčiluje se ředitel Tour Christian Prudhomme.

Bude Froome v červenci na startu, nebo ne? Těžko odhadovat. Konečný verdikt v jeho kauze může přijít před Tour, ale také po ní. V takovém případě by Froomovy naděje na rekordní triumf ležely v rukou organizátorů.