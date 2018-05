Do sedla Charme Looka se těším, říká žokejový šampion Novák

Dvojice se fanouškům turfu poprvé společně předvede ve sváteční úterý 8. května. Bude patřit k top favoritům hlavního závodu Zahajovacího dostihového dne: Úvodní cross country Koroka pro pětileté a starší koně na 4 500 metrů s dotací 150 tisíc korun.

„Těším se na něj,“ sdělil při otázce na Charme Looka úspěšný žokej Novák, kterého trenérka Martina Růžičková s nabídkou hnědáka jezdit oslovila už loni po nešťastné Velké. „Už jsme se spolu o prvních dostizích lehce bavili. Říkala mi, že je kůň v pořádku. Bude to pro něj příprava na kvalifikaci,“ nastínil.

Mezi deseti konkurenty je sice i několik koní, kteří ve Velké pardubické rovněž zaběhli skvělé výsledky (například Ribelino ji v roce 2015 po diskvalifikaci původně prvního Nikase vyhrál), ale je jasné, že by se Charme Look - příprava nepříprava - měl pohybovat vpředu. I Novákova zkušenost a forma by tomu měly napomoci.

„Minulý rok se mi na překážkách dařilo a i letos mám dobrý začátek,“ podotkl Novák. Před třemi týdny sice jeho rozjezd do sezony přibrzdila menší operace, ale nyní už se cítí úplně fit.

Koho považuje v Korokově ceně za hlavní protivníky?

„Váňovic koně, hlavně Wild Dangera (žokej Jan Kratochvíl). A pak Holčákova Sergeanta Thundera (Stromský), i když oranicí v Pardubicích poběží vůbec poprvé. Ale je to výborný kůň,“ konstatoval Novák.

Úterní dostihové odpoledne nabídne celkem osm dostihů. První z nich, Cena proutěnkářů na 3 200 metrů pro 4leté koně, je na programu ve 14 hodin. Hlavní dostih se běží v 17 hodin jako šestý v pořadí. Základní vstupné činí 100 korun, zlevněné pro studenty a mládež polovic. Děti do 140 centimetrů výšky, senioři nad 65 let a tělesně postižení je mají zdarma.