Další Čech v NBA. Kudláček bude hledat talenty pro Charlotte Hornets

„Jednoho dne mi prostě zavolal generální manažer Charlotte (Rich Cho), jestli bych neměl zájem být zodpovědný za jejich evropský skauting,“ popsal Kudláček. Překvapilo ho, že se objevil na seznamu dvaceti jmen, ze kterých nakonec klub vybral právě jeho.

„Nejprve byl několikahodinový pohovor po internetu. Pak za mnou přiletěl i generální manažer. Prý mě kromě basketbalových znalostí vybrali hlavně kvůli vášni, jak jsem o tom mluvil a s jakou energií,“ uvedl.

Odchovanec litoměřického basketbalu strávil většinu kariéry v Itálii, kde oblékal dresy Reggiany, Caserty, San Severa či Cantú, než se v roce 2014 upsal Nymburku.

Právě v Itálii se seznámil s Adamem Filippim, dosavadním mezinárodním skautem Charlotte, kterého ve funkci nahrazuje.

„On se přesouvá skautovat na univerzity. Dříve v Itálii chodíval na naše zápasy a znám ho už roky. Také jsem si ho jedno léto najal jako osobního kouče. Právě on mě doporučil. Prý kvůli mé pracovní morálce, nadšení a vášni, kterou jsem pro basketbal měl,“ uvedl Kudláček.

Od klubu dostal smlouvu na jeden rok.

Kvůli zraněním musel Kudláček hráčskou kariéru ukončit už v 25 letech. Poté začal pracovat v České basketbalové federaci, kde se stal předsedou komise vrcholového basketbalu a členem metodické komise.

„Zkušenost na ČBF mi pomáhá hodně. Dostala mě do reality života a z hráče se stal pracující manažer. Budu navždycky vděčný hlavně Michalovi Ježdíkovi, který hodně stál o to, abych na federaci přišel, generálnímu sekretáři a celému výboru, že i tak mladý jsem dostal příležitost. Myslím, že jsem odvedl kus práce. Na jednu stranu mě mrzí, že odcházím od rozdělané práce, ale byla to nabídka, která se nedá odmítnout,“ vysvětluje změnu povolání.