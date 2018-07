Humpolec na Letné potvrdil světovou třídu. Češi zabrali stupně vítězů

Mužský turnaj rozdělil 32 týmů do osmi skupin po čtyřech. Hned první den byl program narušen, když ve skupině A dva celky nedorazily a favorizovaný Humpolec (Roman Zachrla, Ondřej Dygrýn, Ondřej Šiška, Vladimír Sismilich) si to rozdal s Mach1nes (Michal Šmíd, Filip Šmíd, Gianluca Prošek, Zurab Kereselidze) jen o první místo ve skupině a nasazení pro play off.

Hodně zajímavé bylo osmifinále, kde se utkaly dva české reprezentační týmy Marienbad (Vojtěch Rudický, Jan Tomanec, Jiří Dedek, Marek Sehnal) s Dirty Cooking (Roman Radovskii, Daniel Zach, Filip Novotný, Michal Weiss) a rozhodnout muselo až prodloužení. V tom trefil divokou trojku Zach a poslal dál Dirty Cooking.

Diváci si užili i poslední osmifinálový duel mezi pozdějším finalistou Mach1nes a favoritem letošní Chance 3x3 Tour BO!!! Tuzemák. BO vedli 10:2 a potom ještě 18:12, ale závěr zápasu jim vůbec nevyšel a prohráli 18:20. Mach1nes pak prošli přes černohorský Ralja Intergalactic 11:10 a v semifinále 13:11 přes Dirty Cooking.

Humpolec si v play off poradil s polským celkem Varšava 22:7 a ControlTec 14:9, v semifinále pak přehrál slovenský Letný vánok 21:10.

Zápas o třetí místo od začátku měli ve své režii Dirty Cooking, kteří překonali únavu z působení v souběžně hrané Lize národů a šli jasně za třetí příčkou. Po velkém nástupu vedli 10:3, poté 17:5 a frustrovaný tým Letný vánok neměl síly na obrat. Dirty Cooking zápas ukončili dvojkou na 22:11 dvě minuty před časovým limitem.

Finále mělo jasného favorita a Humpolec od začátku svou roli potvrzoval. Vedl 4:0, poté 7:2 a držel jasný náskok. Mach1nes se dostali zpět do zápasu, když ze ztráty 5:11 se dotáhli na 10:12. Humpolec ale utekl na 18:13 a závěr zápasu si už pohlídal. Vyhrál 21:16.

„Nás trochu rozhodilo, že jsme první den odehráli jen duel s Mach1nes, takže jsme sice nebyli na tom sobotním vedru, ale zase nám chyběl zápasový rytmus. V neděli jsme odehráli čtyři zápasy, což už bylo trochu náročnější, a hlavně byly mezi zápasy dlouhé pauzy, takže jsme se museli zase znovu rozcvičovat. I tak jsme to ale zvládli a jsme moc rádi za výhru. Díky tomu, že jsme si už postup na World Tour v Praze zajistili, tak se tam dostali i naši tréninkoví partneři Mach1nes, za což jsme rádi,“ našel jen samá pozitiva Ondřej Dygrýn z Humpolec Bernard

„Příští týden odlétáme do Japonska na první finálový turnaj Masters, tak snad se nám bude dařit jako v celé sezoně,“ dodal Dygrýn.

Mezi ženami se přihlásilo celkem deset týmů, které se rozdělily do dvou skupin po pěti a první dva celky postupovaly do semifinále.

Do finále se ze semifinálových bojů dostaly týmy Postoloprty a VVA a po velké finálové bitvě s nízkým skóre slavil tým Postoloprty, který zvítězil 8:7. Za vítězky hrály Michaela Uhrová, Kateřina Novotná, Andrea Ovsíková a Tereza Vorlová. VVA nastoupily ve složení Pamela Effangová, Petra Pospíšilová, Tereza Kracíková a Tereza Motyčáková. Třetí skončil francouzský Tem Lion, který přehrál polský Frankivisk 18:7.

„Ženský turnaj byl velmi kvalitně obsazen. Objevily se tam nějaké nové hráčky včetně týmu, jehož členky před pár dny vyhrály béčkový evropský šampionát do 20 let v pětkovém basketbalu (Lucie Hošková, Adéla Smutná, Tereza Vitulová a Tereza Zítková). Ty pomohly zvednout kvalitu a věřím, že budou na Tour pokračovat v budoucnu. Povedlo se i zahraniční obsazení, dorazil skoro celý národní tým Slovenska, celek z Ukrajiny, z Francie. Škoda, že nedorazily hráčky z Polska. Bylo super, že na rozdíl od jiných turnajů bylo dost účastníků, takže se hrálo hodně zápasů. Skvěle zahrály holky VVA, které prošly přes Francouzky až do finále,“ hodnotila členka vítězného týmu Postoloprty a zároveň jedna z organizátorek Michaela Uhrová.

Na Letné se kromě klasických kategorií mužů a žen odehrávalo i několik dalších doprovodných kategorií. Turnaj mixů do deseti let ovládli Tygříci Louny, kteří přehráli ve finále 8:6 Pandy Čelákovice. Chlapeckou kategorii do 12 let vyhrál celek Dřeváci, jenž si poradil ve finále s týmem Rec lions 10:6. Kluci měli i kategorii do 18 let, v té se radovali Panteři, ti porazili v napínavém finále Budiš JeloBoys.

„Central European Tour 3x3 měla velký úspěch. Chodí na ni pozitivní ohlasy nejenom z Evropy, ale i z celého světa. Rozhodně jsme měli nejlépe organizované turnaje v Evropě. Pro příští rok chceme Tour minimálně udržet a uvažujeme pro příští rok o připojení Vídně a několika dalších rakouských a maďarských měst. Uvidíme, jak se to podaří,“ zhodnotil za pořadatele první ročník Michal Kruk.