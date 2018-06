Přeji si české tenisty ve finále, říká šéfka prostějovského turnaje

Bude Veselý rekordmanem? Kompletní daviscupový tým, který postoupil do baráže o postup do světové skupiny, osmička nasazených hráčů z první světové stovky a vítězové velkých podniků na okruhu ATP. Ti všichni se představí na tenisovém turnaji Moneta Czech Open, který startuje v pondělí úvodními zápasy 1. kola a vyvrcholí v sobotu. Poslední titul obhajuje domácí Jiří Veselý, trojnásobný vítěz největšího tuzemského challengeru. Čtyřiadvacetiletý hráč slavil titul i v letech 2014 a 2015. Pokud triumf zopakuje, stane se samostatným rekordmanem turnaje. Tři trofeje z Prostějova jako on mají také Radek Štěpánek a Jan Hájek. Tentokrát bude mít Veselý cestu k prvenství hodně obtížnou, neboť je až pátým nasazeným hráčem. „Kromě Jirky bude v hlavní soutěži také Adam Pavlásek a díky volné kartě rovněž Václav Šafránek. Jde o reprezentanty v Davisově poháru a předchozí ročníky ukázaly, že diváci jsou na domácí hráče zvědaví. Jsme rádi, že se v Prostějově objeví nejlepší Češi,“ těší ředitelku turnaje Petru Černoškovou. Přímo do 1. kola se ještě dostal Zdeněk Kolář, jedna z velkých tenisových nadějí. Nejvýše nasazeným hráčem Moneta Czech Open je Guillermo García-López, 67. hráč světa a vítěz pěti turnajů ATP Tour. Známou personou na velkých antukových akcích je také druhý nasazený Pablo Cuevas z Uruguaje. Na světovém okruhu triumfoval sedmkrát, vždy právě na antuce. „Díky tomu se dostal v žebříčku až na devatenácté místo. Určitě nám předvede špičkový tenis,“ říká Černošková na adresu majitele divoké karty, který se představí i ve čtyřhře s bratrem Martinem. „Bylo to jeho jediné nadstandardní přání,“ poznamenala ředitelka challengeru. Trojkou je další Španěl Roberto Carballes a čtyřkou Argentinec Guido Pella. Turnajovou sedmičkou bude předloňský vítěz Michail Kukuškin z Kazachstánu. „Bohužel se v minulém týdnu omluvili dva hráči, kteří měli být nejvýše nasazeni, Američan Tennys Sandgren a Maďar Márton Fucsovics. I tak ale bude obsazení turnaje patřit k nejlepším v posledních letech,“ řekl ČTK Tomáš Cibulec, marketingový ředitel pořádajícího TK Plus. Hned 1. kolo soutěže nabídne atraktivní zápasy. Šlágrem bude duel druhého nasazeného Cuevase s domácím Pavláskem. Letošní osmifinalista z Indian Wells a Madridu bude favoritem, český hráč se ovšem v posledních týdnech zlepšil, po vítězství na challengeru v Římě se v Paříži dostal přes kvalifikaci až do 2. kola a v žebříčku během tří týdnů poskočil o více než sto míst. „Po posledních výkonech si nemůžu klást malé cíle. Chci se dostat zpátky do stovky a hrát grandslamy,“ nebojí se další výzvy Pavlásek. Turnaje s dotací 127 000 eur vyvrcholí v sobotu, program doplní v 10 hodin exhibiční zápas jako připomínka semifinále Australian Open z roku 2002 mezi Jiřím Novákem a Thomasem Johanssonem ze Švédska. O hodinu později začne finále.