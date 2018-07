Golfista Mrůzek skončil na Challenge Tour v Rakousku osmý

Mrůzek se po prvním kole dokonce dělil o vedení. V posledním kole na chvíli vypadl z elitní desítky, do které se ale stihl vrátit díky birdie na jamkách číslo 15 a 18. „Poslední pat byl z osmi metrů, a když mi tam spadl, tak mě úplně polilo horko, když jsem si uvědomil, že jsem to dokázal. Byl to krásný pocit,“ řekl Mrůzek na webu golfextra.cz.

Šestadvacetiletý Mrůzek si díky umístění na Euram Bank Open prakticky zajistil kartu na příští sezonu Challenge Tour. Navíc si vybojoval start na Swedish Challenge v příštím týdnu.

Jeho osmé místo je třetím nejlepším českým výsledkem v historii Challenge Tour. Lépe si vedl pouze Jiří Janda, který v letech 1993 a 1994 dvakrát obsadil šestou pozici. Matuš byl před třemi týdny v Praze desátý.