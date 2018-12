Volejbalistky Liberce zkusí v dalekém Saratově vybojovat postup

Odveta 1. kola základní části třetího nejvýznamnějšího evropského poháru Challenge Cupu začne v hale Protonu Saratov ve středu v 16 hodin středoevropského času.

Postupové karty jsou rozdány jasně: pokud Liberečanky vyhrají dva sety, projdou do osmifinále. V případě vítězství domácího celku 3:0 nebo 3:1 přijde na řadu rozhodující „zlatý“ tie-break.

„Určitě nás čeká úplně jiný zápas než ten vítězný v naší hale před týdnem. V evropských pohárech hraje domácí prostředí velkou roli,“ tvrdí Gálík.

Volejbalistkám Saratova se ale v ruské nejvyšší soutěži vůbec nedaří. V neděli prohrály doma v utkání 4. kola s Kaliningradem 1:3, což byla už jejich čtvrtá prohra a s jedním bodem na kontě jsou ve dvanáctičlenné tabulce poslední.

„Viděli jsme všechny jejich zápasy, nejsou na tom moc dobře, takže si nemyslím, že by v odvetě proti nám měly najednou úplně změnit svůj herní projev,“ předpokládá Libor Gálík, jehož svěřenkyně jsou v české extralize druhé.

„My tam prostě chceme předvést náš stabilní výkon, který by mohl stačit na postup, naše hráčky to ale musí ustát v hlavách. Pokud by se nám povedlo postoupit přes ruský tým, byl by to určitě nejen velký úspěch náš, ale i celého českého volejbalu.“