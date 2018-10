Nejdřív zlomil McGregora. Pak běsnící Rus udělal MMA světovou ostudu

„Jestli mám být zatčený, tak ať mě zatknou, ale dej mi ten pás.“ Chabib Nurmagomedov stál v oploceném osmiúhelníku a dožadoval se odměny.

Uplynuly jen minuty od chvíle, kdy suverénně ovládl zápas s Conorem McGregorem a díky škrticímu chvatu roar naked choke zvítězil. Dana White, šéf pořádající organizace UFC, mu ale mistrovský pás v lehké váze připnout nechtěl.

„Když ti ho předám, rozpoutá se tu peklo,“ vysvětloval White stále rozvášněnému zápasníkovi. Bál se, že sotva se dav fanoušků a tábory obou soupeřů zklidnily, dostanou další impulz k zuřivosti.

Ten první vzešel překvapivě od Nurmagomedova. Sotva mu McGregor na znamení porážky poklepal na ruku, Rus odhodil chránič zubů a přeskočil klec.

Místo toho, aby si užíval slastné pocity z udržení neporazitelnosti (27-0), uhájení titulu a nejcennějšího vítězství kariéry, šel si vyřizovat účty s McGregorovým týmem. Sápal se po Dillonu Danisovi, který s Irem trénuje jiu jitsu.

Mezitím dva muži z Nurmagomedovy party přelezli do oktagonu a zbaběle napadli McGregora, který stále rozdýchával rozhodující chvat jednoznačného klání.

Velkohubý zápasník v něm nestíhal. Prohrál dvě kola, ve třetím měl navrch díky boxerským kvalitám, načež ale zase dominoval Nurmagomedov. McGregor neměl nárok v soubojích na zemi a u pletiva, ostatně jeden takový nakonec mač ukončil.

Násilí se po bezprecedentním útoku na McGregora šířilo. Rány padaly i mezi fanoušky, bouři emocí se podařilo zklidnit až policii. V želízkách odvedla tři z Nurmagomedových kumpánů.

A po tom všem chtěl třicetiletý Rus mistrovský pás? Bláhové přání. White potom na tiskové konferenci připustil, že Nurmagomedov nedostane ani pás, ani výplatu.

Nurmagomedov se za své chování omluvil. Bránil se tím, že ho McGregor urážel před zápasem. „Navážel se do mého náboženství a mého původu, utahoval si z mého otce. To jsou vážné věci. V našem sportu má panovat respekt,“ tvrdil.

Evidentně ho rozhodil takzvaný trash talk, tedy ostré výroky, které padají na setkáních s médii před samotným duelem.

Potetovaný Ir se v nich vyžívá. Nurmagomedovi například nabízel panáka whisky, ačkoliv věděl, že soupeř je muslim a pít nebude. Tvrdil mu, že už ho vidí s modrými rty. A o jeho otci prohlásil, že je zbabělec, sáhl i po vulgaritách. Při vážení soka zkoušel nakopnout. Nurmagomedov takový nátlak neustál.

Pro jednoho to byla nejspíš jen hra, druhý začal cítit opravdovou nenávist.

„To, co se stalo po zápase, je jen dohra toho, jak se Conor chová. A co vypouští z huby za ho...“ napsal na Facebook bývalý český zápasník v MMA Josef Král. Další zase odsuzují Nurmagomedova za to, že se neovládl a zachoval se zcela nepřípustně.

Třeba legendární boxer Mike Tyson prohodil, že běsnění Nurmagomedova a jeho týmu bylo ještě horší než jeho vegaský skandál. Před 21 lety ukousl přímo v ringu kousek ucha svému rivalovi Evanderu Holyfieldovi.

Pohledy na čerstvou aféru se různí, nicméně jedna shoda panuje. Mač roku skončil blamáží a pověst UFC i samotného MMA dostala tvrdou ránu. Názor, že jde o rvačky omezenců, kteří by jinak byli spíš v kriminále než kdekoliv jinde, je ještě přiléhavější než v minulosti. „Jsem jeden z těch, kteří 18 let pracovali na tom, aby MMA dostali tam, kde teď je. A teď jsem strašně zklamaný,“ přiznal White.

Podotkl, že si myslel, že bude po zápase ve vegaské T-Mobile areně s nadšením rozmlouvat o tom, kolik se podařilo vydělat na televizních právech a podobně, místo toho jeho organizace utrpěla škodu, kterou těžko někdo vyčíslí.

„Je to špatně pro naši značku, sport i pro tábory obou soupeřů. Nevím, jestli z této situace může vůbec někdo vyjít dobře,“ ví White.