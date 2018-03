Kožíšek v Planici dolétal už po prvním kole, potřicáté vyhrál Stoch

SP v letech na lyžích v Planici (Slovinsko) 1. Stoch (Pol.) 455,9 b. (245+234 m), 2. Forfang (Nor.) 452,2 (242+234,5), 3. Kraft (Rak.) 443,0 (238+234,5), 4. Johansson 438,8 (245+227,5), 5. Fannemel (oba Nor.) 433,1 (230,5+233), 6. Freitag (Něm.) 431,2 (234,5+232), 7. D. Kobajaši (Jap.) 426,2 (230,5+224), 8. Stjernen (Nor.) 422,5 (228,5+221,5), 9. Kubacki (Pol.) 416,8 (224,5+220), 10. Kranjec (Slovin.) 412,7 (214,5+232,5), ...34. Kožíšek (ČR) 174,5 (199,5). Průběžné pořadí SP (po 22 z 23 závodů): 1. Stoch 1343, 2. Freitag 1030, 3. Tande (Nor.) 925, 4. Wellinger (Něm.) 813, 5. Kraft 801, 6. Johansson 790, ...48. Kožíšek 30, 57. Koudelka 12, 68. Štursa (oba ČR) 3.