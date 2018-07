Česká jedenáctka ve Wimbledonu. Deset dam a jeden muž

Neprožívá lehké časy. Od chvíle, co v semifinále v Madridu podlehla Petře Kvitové, stagnuje. Změnila kondiční štáb a věří, že dlouhodobá práce se vyplatí – nicméně na Roland Garros vypadla po bezkrevné partii se Šarapovovou ve 3. kole, na trávě má bilanci 2-2. Ve Wimbledonu nikdy nepřešla 2. kolo. Na úvod ji sice čeká 21letá neznámá Britka Dartová (155. na světě), už poté však hrozí Viktoria Azarenková.

Válí v takřka životním tempu, letos už vyhrála 5 turnajů a 38 duelů! Startuje proti Bělorusce Sasnovičové, ve 2. kole by měla nenasazenou soupeřku, ve 3 .nejspíš Gavrilovovou z Austrálie. Pak se rýsují samé velikánky (Šarapovová, Halepová, Muguruzaová), ale u Kvitové platí: více než o soupeřky jde o ni samotnou. Má lepší kondici než kdy dřív, silnou hlavu, vítězný lauf. Zaútočí na třetí wimbledonský triumf?

Třetí nasazená Češka. Vyzve ji vrstevnice Světlana Kuzněcovová – ta ale od května vyhrála jen dva duely ze sedmi. To Strýcová se po strašidelném antukovém úvodu zvedla 4 .kolem na Roland Garros, i na trávě začala slušně (4-2). Na Wimbledonu si v roce 2014 uhrála grandslamové maximum: čtvrtfinále.

Těžké vyhlídky – už zase. Šampionka pařížské čtyřhry čeká na výraznější grandslam, v singlu zatím jen dvakrát uhrála 3. kolo. V Londýně jí los zlomyslně hned na start přidělil turnajovou šestnáctku CoCo Vandewegheovou. Utkaly se jedinkrát, ve Fed Cupu loni uspěla Američanka.

Ukrajinka Bondarenková, pak letos těžko čitelná Radwaňská, už ve třetí rundě Caroline Wozniacká. Optimistická Češka ovšem bude stejně cílit také na úspěch v deblu: s rozvernou parťačkou Mattekovou- Sandsovou jim ze čtyř největších turnajů chybí už jen Wimbledon.

Od senzační melbournské jízdy až do osmifinále stihla pouze 7 turnajových duelů. V Londýně zahájí proti Anett Kontaveitové (28. nasazená), možné hvězdě budoucnosti. Před dvěma lety Allertová ještě vzájemný duel v Linci zvládla, ale vzpomínáte, jak Estonka letos na Roland Garros předčila Kvitovou?

Wimbledon 2018 Příloha iDNES.cz

Story o velké trpělivosti: do hlavní soutěže míří Češka jako 715. tenistka žebříčku! Je jí 23 let, poslední sezony se věnovala více kurýrování těla než tenisu, teď si ale odpracovala odměnu. Přes kvalifikaci se probila do prvního grandslamu kariéry a zkusí šokovat turnajovou dvacítku Kiki Bertensovou z Nizozemska. Což na druhou stranu není na trávě žádná mistryně, za maximum má v All England Clubu 3. kolo.

Věkem stále ještě teenagerka, ve čtvrtek oslavila 19. narozeniny. Loni nenasytně sbírala výhry, nyní by se potřebovala chytit už i na velkých pódiích; na jaře ji brzdilo zraněné tříslo. Startuje s Američankou Vickeryovou, 82. tenistkou světa.

V Melbourne i v Paříži letos končila v 1. kole. Grandslamy jí dlouhodobě nejdou podle představ, teď zkusí otočit trend mačem s Rumunkou Dulgheruovou (126. na světě). Tu by žebříčkově udolat měla, načež by ji asi čekala Venus Williamsová.

Je posílená triumfem na turnaji ITF v anglickém Ilkley, za který dostala divokou kartu. A zahraje si o dost divoký duel: pokud v 1. kole odstaví Tomovovou z Bulharska, může se patrně těšit na souboj se supercelebritou Serenou Williamsovou.

Konečně radost. V Paříži zvažoval, zda neukončí sezonu, vyměnil trenéra – a dočkal se dílčího optimismu. Na turnaji v Antalyi došel do semifinále, až včera podlehl Džumhurovi. Otázkou je, kolik mu zbylo sil: v 1. kole Wimbledonu jediného Čecha čeká Florian Mayer, pak ovšem hned hrozí Diego Schwartzman.