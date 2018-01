Házenkáře čeká proti Rakušanům poslední test před mistrovstvím Evropy

Český celek na konci prosince odehrál dva přípravné duely se Slovenskem. V prvním z nich v Považské Bystrici po špatném výkonu jen remizoval, v odvetě pak po zlepšení zvítězil 34:20.

„Ve druhém zápase proti Slovensku jsme udělali krok dopředu a minimálně dva kroky dopředu budeme chtít udělat i ve dvou zápasech proti Rakousku,“ řekl novinářům Kubeš.

„Musíme zlepšit komunikaci v naší hře. To je věc, která nám v těžkých zápasech musí hodně pomoct. Budeme se snažit zlepšit v našich činnostech. V aspektech hry, které nám v obraně i v útoku ještě dělají problémy,“ doplnil jeden z dvojice českých trenérů.

Šampionát v Chorvatsku začne už za osm dní, Češi do něj vstoupí 13. ledna zápasem proti Španělsku. Dalšími soupeři ve skupině jsou Dánsko a Maďarsko. „Rakouská házená má svá specifika, která přímo nekorespondují s tím, co nás čeká na mistrovství. Není to modelový soupeř vůči šampionátu,“ uvedl Kubeš.

„Pro nás jsou to poslední dva zápasy před mistrovstvím. Chceme k nim přistoupit s maximální intenzitou a nasazením. Ale je to pořád jen příprava a výsledek nehraje žádnou roli,“ dodal Kubeš.

Pro osmnáctku hráčů v kádru budou zápasy s Rakouskem poslední příležitostí ukázat, že si zaslouží místo v konečné nominaci pro šampionát. Finální šestnáctku jmen pro Euro oznámí trenéři 11. ledna.

„Nominace je otevřená. My chceme po klucích, aby do toho teď dali maximum a ukázali nám, co v nich je. Nikdo nemá nominaci jistou, ale všichni mají šanci,“ podotkl Kubeš.

Mrzí ho, že kvůli zranění přišel o šampionát Tomáš Babák, jedna z opor. „Tomáš byl v posledních letech výrazná postava našeho týmu. V individuálních činnostech má velkou rychlost a spousta akcí, které jsme hráli, byla postavená na tom, že Tomáš je schopen vyhrát situaci jeden na jednoho a připravit situaci pro sebe nebo pro ostatní. Nahradit ho musí celý tým,“ dodal Kubeš.