Pro Karlovy Vary je Final Four pryč, v Českém poháru jdou dál Žabiny

„Prokázaly, že jsou v současné době v lepší formě i pohodě,“ komentuje manažer karlovarského klubu Roman Maleček domácí porážku 52:82 (13:20, 26:42 42:54).

Karlovy Vary chtěly v pohárovém utkání dokázat, že mají odhodlání a sílu na to, aby porazily favorizovaný brněnský tým, nevyvarovaly se ovšem hned v první čtvrtině několika chyb a špatného zakončení a toho využil hostující tým k vytvoření sedmibodového náskoku.

V první části druhé čtvrtiny však přidaly domácí hráčky na aktivitě a také díky bodovému příspěvku nové akvizice Marqu’es Webbové dokázaly hru i skóre vyrovnat.

„Jenže ve druhé části této čtvrtiny přišly z naší strany opět zbytečné chyby, které soupeř rychle využil,“ vysvětluje Maleček náskok 16 bodů, který se nakonec ukázal být rozhodujícím.

Třetí čtvrtina byla znovu velkým bojem, Karlovy Vary se snažily zlomit vývoj zápasu, ale náskok hostujícího týmu se jim podařilo snížit o pouhé čtyři body a klíčové hráčky si přitom utavit.

Čtveřici Pohunková (v utkání 17 bodů), Webbová 15, Kušlitová 11 a Malečková 8 začal v závěrečné čtvrtině citelně docházet „kyslík“ a nikdo z lavičky je nedokázal zastoupit.

To byl proti pozdějším vítězkám utkání a postupujícím do Final Four Nilfisk ČP další z rozdílů. Žabiny si oproti domácím dokázaly bodový příděl na utkání rozložit hned mezi osm hráček.

„Soupeři k postupu gratulujeme a my se nyní musíme rychle zaměřit na zlepšení a odstranění hned několika herních slabin tak, abychom mohli již tento pátek znovu v domácím prostředí pomýšlet na vítězství,“ připomíná Roman Maleček pro pozici v boji o play-off veledůležité utkání 16. kola Ženské basketbalové ligy, ve kterém osmé BA Karlovy Vary přivítají devátý tým SBŠ Ostrava. V karlovarské Hale míčových sportů u KV Areny se hraje v pátek od 17.30 hodin.