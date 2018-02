Basketbalistky KP Brno zdolaly Hradec a poprvé slaví pohárový triumf

KP Brno je teprve čtvrtým vítězem poháru v historii. Dosud triumfovaly jen Žabiny Brno, které zvítězily sedmnáctkrát, pětkrát USK Praha a jedenkrát Nymburk.

„První rok v klubu a hned titul, to je určitě úžasný pocit. Jsem strašně hrdý na tým, kolik energie do toho dal,“ řekl trenér vítězek David Zdeněk. „Hradec byl neskutečně silný soupeř, houževnatý a do poslední chvíle nebylo nic jasné. Bylo to úžasné finále a nakonec vyhrál trochu šťastnější tým,“ složil poklonu soupeřkám.



Dramatické finále zahájily lépe hradecké Lvice, když se ale rozstřílela zkušená pivotka Edita Šujanová, šlo KP Brno v polovině druhé čtvrtiny do vedení. Za poločas Šujanová nastřílela 15 bodů a do pauzy pomohla Brňankám k devítibodovému náskoku. Ve třetí čtvrtině ale Lvice opět otočily.

Šujanová, jež byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje, trojkou sedm minut před koncem srovnala na 60:60 a přetahovaná pak pokračovala až do koncovky. V ní rozhodovaly trestné hody. Za Brno uspěly v posledních dvou minutách Šujanová i Eva Kopecká, zatímco na královéhradecké straně dvakrát minula Kateřina Bartoňová.

„Zápas byl o bojovnosti, vůli, museli jsme tu nechat všechny síly, které jsme měli. Spousta věcí se nám nepodařila, ale ve druhé čtvrtině jsme se zklidnili, abychom na začátku třetí čtvrtiny šli pro změnu hodně dolů. Ale ustáli jsme to, protože ten tým má svou sílu,“ dodal Zdeněk.

Bronz získal domácí Nymburk, který v duelu poražených semifinalistů porazil Žabiny Brno 87:77. Nymburk rozhodl už v první čtvrtině, ve které po dvacetibodové šňůře vedl už 29:4. I když se pak Žabiny soupeři vyrovnaly, výraznou ztrátu už nestačily dohnat.