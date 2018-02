Prostějovský kouč Čada před domácím pohárem: Do finále chci KP Brno

O náboj mají postaráno dvojnásobně i díky losu, který jim do zítřejšího semifinále přisoudil obhájce trofeje z Olomouce.

„Za jeden a půl roku si nevybavuji, že bychom s Olomoucí odehráli vyrovnaný zápas. Ale z posledního extraligového duelu jsme si odnesli dojem, že se na jeden specifický zápas o postup nebo vyřazení dokážeme na tento víkend připravit. Byl bych rád, aby byl zápas až do konce vyrovnaný, a věřím, že může dojít k překvapení,“ uvažuje brněnský trenér Marek Rojko.

Jak se hraje Final 4 Českého poháru Semifinále (sobota 3. února)

15.30 Ostrava – Prostějov

18.00 KP Brno – Olomouc

15.30 Ostrava – Prostějov 18.00 KP Brno – Olomouc Finále (neděle 4. února)

18.00 vítězové ze semifinále (všechny zápasy v Brně – Králově Poli, záznam finále na ČT sport v neděli ve 20.10)

Pohárová laťka je nastavená vysoko. Sejdou se první tři celky extraligové tabulky – Prostějov, Olomouc a KP Brno – a pátá Ostrava.

Papírově vzato by zápas Ostravanek proti Prostějovu, vedeném bývalým brněnským trenérem Miroslavem Čadou, měl být jednoznačný. I s ohledem na to, že loni Hanačkám pohár utekl, jdou do semifinále s jasným cílem, uklidit si cestu do finále.

„Přestože v Lize mistryň teď nejsme se zvučnými zahraničními celky úspěšní, cítíme se v poháru být favoritem. Do sezony jsme šli s tím, že české soutěže chceme vyhrát,“ říká Čada bez obalu.

V případě postupu do finále by si přál utkat se s KP Brno. Tedy s týmem, který dovedl k jeho mistrovským titulům, naposled v roce 2007. „Po letech soupeření s Olomoucí by to byla změna. Pro diváky by to mohlo být zajímavé a nám by to možná i vyhovovalo,“ přiznává Čada.

Brněnský kouč Rojko jeho pohled chápe. „Miro (Čada) bude chtít dvakrát vyhrát 3:0 a získat pohár, absolutně ho chápu,“ respektuje rozložení sil mezi účastníky Final 4.

„Tři nula? S tím bych byl opatrný,“ kontruje Čada.

Jiný výsledek než triumf jeho celku by však byl i pro něho velkým překvapením.