Volejbalisté Liberce si odvezli ze Svitav pojedenácté Český pohár

„V letošní sezoně to byl asi nejtěžší zápas, Karlovarsko hrálo fantasticky, dokázalo nás zatlačit servisem. Překlopilo se to až v pátém setu. Smekám před klukama, nechali tam všechno, byl to výborný zápas z obou stran,“ řekl trenér vítězů Michal Nekola České televizi.

Liberec je tradičním finalistou, za posledních 13 let chyběl v rozhodujícím pohárovém utkání jen třikrát. Naposledy triumfoval předloni. Karlovarsko před rokem podlehlo ve finále Kladnu 1:3.

Úvodní sadě dominovaly karlovarské bloky, v druhé se ale vývoj zápasu úplně otočil a Liberec ji vyhrál rozdílem 11 bodů. Dukla pak velmi dobře vstoupila i do třetího dějství, jenže o slibný náskok 8:3 přišla a v koncovce se po Štokrově smeči do autu radovali Západočeši.

Z útlumu se ale Liberečtí dokázali dostat, vyrovnali na 2:2 a v tie-breaku si vypracovali první mečbol, i když předtím většinou prohrávali. Karlovarský tým pak nezpracoval ani druhé Správkovo podání a podlehl 13:15.

„My jsme to trochu neustáli na příjmu. A tím nemyslím ani tak ty poslední dva balony, v podstatě s každým dobrým servisem Liberce jsme měli problémy,“ řekl kouč Karlovarska Jiří Novák. „Bylo to o nervy, dramatické, atraktivní zápas pro diváky. Karlovarsko hrálo fakt dobře, o to víc jsem hrdý na náš tým,“ prohlásil Štokr, s 29 body nejlepší hráč zápasu.

Liberec v nedělním semifinále porazil obhájce trofeje Kladno 3:1, Karlovarsko otočilo zápas s Českými Budějovicemi. Nejlepší dva celky extraligy se tak do finále poháru nedostaly.