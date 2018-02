Nymburk zaútočí na pohár, nováček mezi elitou chce těžit z jeho únavy

Od 15:00 se střetnou dvojnásobní vítězové poháru z Pardubic s Děčínem, který byl během předchozích šesti let třikrát ve finále poháru i ligy, ale na triumf stále čeká.

Nymburk od roku 2003 dominuje českému basketbalu. Od té doby nevyhrál pohár jen v roce 2006, kdy triumfoval Kunín, a v letech 2015 a 2016, kdy se soutěže nezúčastnil. Loni se však do poháru vrátil a finálovou výhrou nad Opavou získal už jedenáctý pohár, který přidal ke čtrnácti ligovým titulům.

I nyní je středočeský celek hlavním favoritem, neboť v lize ani jednou neprohrál. „Pokud budeme hrát to, co v Lize mistrů a ve většině zápasů NBL, nebudeme mít se Svitavami problémy,“ řekl zkušený pivot Petr Benda.

Komplikací pro Nymburk však může být, že vzhledem k bojům v Lize mistrů ho o víkendu čekají už 16. a 17. zápas za posledních 38 dnů. K tomu je třeba přičíst náročné cestování. Soupeřovy únavy se v semifinále pokusí využít Svitavy, které s Nymburkem v lize prohrály o deset a 21 bodů, ale věří, že domácí prostředí jim pomůže favorita zaskočit.

„My do toho půjdeme bojovně, s nasazením a uvidíme, na co to bude stačit. V první řadě se budeme snažit neudělat ostudu. Jinak do toho můžeme jít uvolněně, Nymburk je vyložený favorit,“ řekl rozehrávač Roman Marko. „Musí se nám všechno sejít. My musíme mít dobrý střelecký den a naopak Nymburk zase špatný,“ dodal.

Pardubice nad Děčínem zatím neuspěly

Velký náboj bude mít i druhé semifinále mezi tradičními rivaly Děčínem a Pardubicemi. Zatímco Válečníci se budou chtít pomstít za prohru z finále 2016, Východočeši zase mají v paměti, že s Děčínem v lize pětkrát za sebou prohráli.

„Psychická výhoda by měla být na naší straně. Soupeř zase bude mít motivaci nad námi poprvé v sezoně vyhrát. Těším se na to, bude to dobrý zápas, nejspíš i v super atmosféře,“ řekl děčínský rozehrávač Lukáš Feštr.

Pardubický křídelník Jackson Kent (vlevo) uniká Ondřeji Šiškovi z Děčína.

„Nemyslím si, že by ty dvě prohry z letošní sezony měly na něco vliv. Soupeř i my jsme z větší části pospolu už několik let a každý vzájemný zápas je neskutečný boj, většinou až do konce. To, že poslední dvě utkání vyhrál soupeř, nemáme v hlavách,“ reagoval pardubický pivot Ondřej Kohout.

Finále je na programu v neděli od 18:00. Všechny čtyři zápasy Hyundai FINAL 4 budou živě přenášeny přes portál tvcom.cz. Vítěz poháru dostane 100 tisíc korun, poražený finalista 60 tisíc, třetí tým 40 tisíc a čtvrtý celek 20 tisíc.