Žabiny obhajují výhru v Českém poháru, mohou však jen překvapit

Potřetí za sebou se poháru neúčastní nejsilnější český tým současnosti USK Praha, který na domácí scéně dominuje. Papírovým favoritem je tak domácí Nymburk, který je v ligové tabulce druhý a prohrál jen na Slavii a s USK. Naopak všechny tři své soky ve Final Four už v této sezoně porazil.

Vedle Žabin a USK je středočeský tým jediným celkem, který pohár už v minulosti vyhrál, a to v roce 2016.

„Před sezonou byl jeden z našich cílů zvítězit znovu po dvou letech v poháru a celou sezonu k němu směřujeme. Už jen podle tabulky bychom měly být favorit. Nečeká nás ale nic lehkého, protože jak brněnské týmy, tak Hradec patří v lize ke špičce, hrají tvrdý agresivní basketbal a budou se na nás chtít vytáhnout,“ řekla nymburská pivotka Petra Bakajsová.

Nymburská basketbalistka Petra Bakajsová

Proti Nymburku se v semifinále postaví Hradec Králové, který prohrál poslední tři vzájemné souboje.

„Uspět v poháru je jeden z našich hlavních cílů v sezoně. Hodně jsme se nadřely, abychom se do Final Four dostaly, a rozhodně chceme dopadnout co nejlépe. K úspěchu vede cesta přes úspěšné semifinále,“ řekla křídelnice lvic Pamela-Therese Effangová. „Pokud zahrajeme svůj standard, tak na Nymburk máme a věříme si na něj,“ dodala Effangová.

Andrea Vacková (vpravo) z Trutnova se tlačí přes Pamelu-Therese Effangovou z Hradce Králové.

Po obhajobě trofeje touží Žabiny, které navíc chtějí oplatit KP vysokou prohru 47:70 z prosincového souboje v lize.

„Chceme rozhodně obhájit titul a k tomu musíme porazit každého, kdo se nám postaví. Vyšlo to na brněnské derby a my se na něj moc těšíme. V lize se nám vůbec nepodařilo ubránit podkošové hráčky KP, které nás absolutně zničily. Na to se budeme muset zaměřit, jinak to budeme mít velmi těžké,“ řekla Jana Hausknechtová, nejužitečnější hráčka loňského Final Four.

Právě vysoká výhra v lize dodává hráčkám KP Brno sebevědomí, že by se po roce mohly do finále vrátit a tentokráte uspět. „Minulý rok holky ochutnaly, jaké je to hrát finále poháru, a teď ho budou moc chtít vyhrát. Pro výhru si tam ale jedou všechny čtyři týmy, takže nás nečeká nic lehkého,“ řekla bývalá reprezentantka Ilona Burgrová.

Česká pivotka Ilona Burgrová (v bílém) zakončuje přes Lauru Nichollsovou ze Španělska.

Brněnské derby začíná v neděli v 15:00, druhé semifinále startuje v 18:00. Oba zápasy půjdou v přímém přenosu na TVCOM stejně jako pondělní duel o 3. místo od 15:00. Finále začíná v pondělí v 18:00 a přímý přenos odvysílá Česká televize na svém webu.