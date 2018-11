Florbalové Česko chce změnit historii. Na MS povede domácí tým Jendrišák

Šampionát se do České republiky vrací po deseti letech a vedení českého florbalového svazu stanovilo vcelku jasné cíle: získat konečně z domácího šampionátu medaili, což se v roce 1998 a 2008 nepodařilo, a překonat rekord v návštěvnosti, který drží šampionát z roku 2014. Tehdy ve Švédsku přišlo do hledišť 104 406 diváků.



„Chceme změnit historii,“ netají Kettunen.

S tím by mu mělo pomoct dvacet vybraných hráčů. „Těší nás, že v týmu panovala velká konkurence, bylo opravdu těžké vybrat z rok a půl trvající přípravy dvacet nejlepších. Hodně jsme to probírali, šli jsme do hloubky, analyzovali jsme data,“ říká Kettunen. Za rok a půl stihl reprezentační tým sehrát 21 zápasů, vyhrál jich šest, v sestavě se protočilo dohromady 58 potenciálních adeptů na místo ve finální nominaci.

Hlavní tváří týmu bude podle očekávání 29letý kapitán a jeden z nejlepších florbalistů světa Matěj Jendrišák. „Ohromně zkušený hráč. Co se Matěj vrátil do reprezentace po zranění, posunul náš tým opravdu nahoru. Je skvělým lídrem, a právě to od něj očekáváme,“ komentuje Kettunen.

Zkušenosti nabídne i Milan Garčar se svou téměř ikonickou čelenkou. „Doufám, že nám pomůže. Už na turnaji ve švédské Uppsale měl v šatně proslov. Mluvil k mladým o svých vzpomínkách a pocitech z minulých šampionátů,“ prozradil trenér. Však také Garčar, Jendrišák a 30letý Milan Tomašík zažijí už páté mistrovství, byť Garčar s šestiletou přestávkou.

Premiéru na seniorském mistrovství si naopak odbude hned osm florbalistů. Vedle 16letého Filipa Langera ještě brankář Lukáš Bauer, obránci Jiří Bauer, Martin Kisugite a Martin Pražan a útočníci Adam Delong, druhý teenager 19letý Mikuláš Krbec a Josef Rýpar.

Langer je v šestnácti letech historicky nejmladším českým florbalistou na MS. Jakou úlohu dostane, o tom Kettunen ještě mluvit nechtěl. „Každý se svou roli dozví na posledním soustředění v Tenerife, kde se ještě zaměříme na kondici.“

A proč soustředění na španělském ostrově? „Víte, v Česku je už ve čtyři hodiny odpoledne tma, chceme vidět sluníčko, připravíme se tam mentálně. Florbal hrát nebudeme, spíš budeme řešit taktiku, zahrajeme si jiné sporty, udržíme fyzičku,“ vysvětlil Kettunen.

V kontextu s taktikou se Kettunen ještě vrátil k rozhovoru, který poskytl pro iDNES.cz na konci dubna. Tehdy řekl, že ho překvapilo, jak jsou čeští hráči navyklí na přísnou autoritu, danou strategii a přísná pravidla. Chtěl naopak větší zodpovědnost v samostatném rozhodování. Zadařilo se? „Myslím, že ano. Hráči jsou otevření, diskutují s námi o problémech, které nás mohou potkat. Chceme, aby v této diskusi s námi byli. Jsou profesionálové, musí se umět rozhodovat. Ten proces šel dopředu, mám z toho dobrý pocit,“ uvedl Kettunen.