Česká hymna při Americkém poháru. Bobisté věří v podařenou sezonu

Dvořák, dvojnásobný bronzový medailista z juniorského mistrovství světa, si připsal první výhru v kariéře. S Janem Šindelářem, Jakubem Noskem a Dominikem Suchým zvítězili o tři setiny před britským bobem pilotovaným Bradem Hallem.

„Poprvé jsem na závodech slyšel českou hymnu. Je to skvělý pocit. Věřím, že letos to fakt pojede. Máme skvěle natrénováno, opět jsme předvedli i nejrychlejší starty. Je to zlatá tečka za prvními závody,“ uvedl Dvořák pro server sport.cz.

„Kluci ještě jeli na starém čtyřbobu. Díky Olympu už máme úplně nový, proto je výsledek příslibem a mohl by se projevit ve Světovém poháru, kde už pojedou s novou technikou,“ řekl ČTK šéf bobistů Martin Bohman. Světový pohár začne pro dvojboby 8. a 9. prosince v Siguldě, čtyřboby jsou poté na pořadu ve Winterbergu.

Naposledy se z Čechů radoval z vítězství Jan Vrba, který také v Americkém poháru vyhrál v Calgary v roce 2012 pětkrát v řadě - dvakrát s dvojbobem a třikrát ve čtyřbobu. Vrba se s kariérou rozloučí začátkem prosince v Evropském poháru.