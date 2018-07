Čeští mladíci jedou na čínskou zkušenou, čelit budou také Nigérii

Utkání v čínském Su-čou bude sledovat i reprezentační trenér Ronen Ginzburg. Ten byl u zrodu celé myšlenky, kdy mladší hráči mají nabrat mezinárodní zkušenosti, aniž se mohou schovat za zkušenější hráče. I proto trenér pomáhal s výběrem hráčů.

„Ta myšlenka vzešla z ČBF od Michala Ježdíka a pana Ginzburga, kteří chtěli mít rezervoár nových hráčů. Po konzultaci s reprezentačním trenérem jsme se rozhodli pro hráče, kteří jsou připravováni i směrem ke kvalifikaci na další akce. Někteří z nich budou participovat na příští univerziádě,“ vysvětluje trenér výběru Miroslav Marko.

Tým se sešel na začátku týdne v Praze, kde před nedělním odletem absolvoval společné soustředění. „První dva tři dny jsme se seznamovali, ale nějaký potenciál tam je. Hráči, kteří prošli A-týmem, jsou někde jinde. Na zbytku je vidět, že asi měli delší volno,“ všiml si Marko.

Rozpis zápasů 17. července

Nigérie - Česko 8:00 18. července

Česko - Německo 8:00 19. července

Čína - Česko 13:00 21., nebo 22. července

zápas o umístění

Celou přípravu s reprezentačním áčkem před zápasy o mistrovství světa absolvovali Viktor Půlpán a Michal Mareš. Alespoň pár dní strávili pod vedením trenéra Ginzburga v červnu Jan Švandrlík a Jakub Jokl. V předchozích reprezentačních oknech byl s národním týmem Ondřej Sehnal a Filip Petružela.

Zejména pro pardubického rozehrávače Půlpána je letošní léto poměrně hektické. Během krátké doby znovu oblékne český dres. „Hlavně mám radost, že můžu reprezentovat. Jsem rád, že jsem tady zase s jinými kluky. Jsme tu mladí hráči, kteří jsme spolu hráli dřív v nároďáku,“ pochvaluje si.

S reprezentací neváhal, i když měl na nabrání nových sil opravdu minimum času. „Měl jsem necelý týden, takže nějaké volno tam bylo. Stejně jsem se ale udržoval, abych jen týden neležel,“ směje se.

Sám ale ví, že v dalších dnech ho čeká trochu jiná role: „Je pravda, že tady to na mě bude ležet víc než v áčku, kde jsem tolik ani nehrál. Jsem rád, že budu víc hrát. Nemyslím si ale, že by to stálo jen na mě. Je tady dvanáct kluků, kteří hrají dobře. Bude to tak nějak na nás.“

Nejstarším hráčem ve výběru je pětadvacetiletý Michal Mareš, kapitán USK jako jediný „porušuje“ interní věkový limit.

Český křídelník Michal Mareš se chystá na zápas s Finskem.

Benjamínkem je jeho osmnáctiletý klubový spoluhráč Petr Macháč, který dosud nezasáhl do nejvyšší soutěže a neoblékl dres mládežnické reprezentace, avšak o šanci si řekl výkony na závěrečném turnaji extraligy do 19 let. Další náctiletí hráči ve výběru chybí kvůli souběhu turnaje s mistrovstvím Evropy do 20 let.

Tři nominovaní hráči - Matěj Svoboda, Jokl a Švandrlík - působili v minulém ročníku v americké univerzitní NCAA, teď se však vracejí do Evropy.

Češi se v základní skupině utkají s Nigérií, Německem a domácí Čínou. Turnaj zakončí zápasem o umístění s jedním ze čtveřice USA, Írán, Austrálie a Polsko.

„Čekají nás kvalitní zápasy a hlavně konfrontace s africkým i asijským basketbalem, což tito kluci ještě možná ani nezažili. Je to dobré z pohledu perspektivy, aby nehráli pořád jen proti evropským týmům,“ vyzdvihuje Marko jedno z hlavních lákadel turnaje.

Na exotické soupeře se těší i Půlpán: „Nějak moc netuším, co očekávat. Zatím totiž nevíme, v jakém složení tam týmy přijedou. Bude to určitě zajímavé zahrát si třeba proti Nigérii.“ Právě s africkým soupeřem Češi celý turnaj zahájí v úterý 17. července od osmi hodin českého času.