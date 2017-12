Sporný nájezd a florbalistky přišly na světovém šampionátu o bronz

Je tu však velké rozčarování a pachuť, neboť vítězný gól daly Švýcarky z velmi sporného trestného střílení.

Však i kouč Miroslav Janovský, který už před turnajem vyhlásil, že po šampionátu skončí, se na rozhodčí hodně zlobil. A když Corin Rüttimannová v 50. minutě nájezd skutečně proměnila, ironicky sudím tleskal a ukazoval zdvižený palec. A po zápase, když sudím organizátoři udělovali pamětní medaile, je provázel hlasitý pískot publika.

„Nadávat na rozhodčí je hrozně jednoduchá věc. Pro mě je ale nepochopitelné, když ve sportu, který se chce dostat na olympiádu, není použito video,“ uvedl Janovský. „Prohráli jsme o jediný gól, který padl z velmi sporného rozhodnutí.“

A brankářka Jana Christianová, která nájezd „způsobila“, neboť se měla při svém zákroku ocitnout mimo brankoviště, později vysvětlovala: „Při zákroku se musím nějakou částí těla dotýkat brankoviště. Bylo to z mé strany na hraně, ale myslím, že jsem podle opakovaných záběrů mimo nebyla.“



Z této rány se ale už Češky nezvedly a jejich snaha o vyrovnání byla marná, přitom v utkání ještě ve 48. minutě vedly.

Ale postupně... I díky brzké přesilovce, kdy byl český tým potrestán za špatné střídání, měly Švýcarky po většinu první třetině víc ze hry.

Jenže jejich rány létaly mimo branku, jednu z nich pak zastavila tyč. Češky vyrovnaly hru po 15 minutách a hned se v tutovce ocitla Kapcová, která zblízka nepropálila brankářku Heiniovou.

Kapcová sice neuspěla ani z rychlého brejku na začátku druhé třetiny, ovšem k dorážce se hned dostala Krupnová, která v 21. minutě poslala Češky do vedení.

Po pěti minutách však bylo srovnáno.

Švýcarky znovu dostávaly do tlaku, trefily opět tyč, až Christianová s úsměvem říkala: „Dneska bylo možná víc tyček než mých zákroků, měla jsem hodně štěstí.“

Švýcarky však uzemnila další povedenou dorážkou Kubišová. Češky náskok držely až do 48. minuty, kdy po závaru před Christianovou vyrovnala svým druhým gólem Rüttimannová. Tatáž žena pak o dvě minuty proměnila i nájezd, který definitivně rozhodl, že se bronzové medaile budou houpat na krku Švýcarkám.

„Dnes byl jediný, a to byla Corin. Určila ráz zápasu a vzala to na sebe. Byla skvělá, co se dá dělat. Ale jsem na holky hrozně hrdá. Myslím, že jsme se v průběhu turnaje zlepšovaly, holky strašně dřely a chtěly. Určitě máme na čem stavět do budoucna. Máme spoustu mladých hráček, a když na sobě budeme pracovat, příště tam třeba s tou medialí budeme stát my,“ řekla Christianová.