Výhra znamená postup, porážka problémy. Češky hrají o EuroBasket

„Potřebujeme vyhrát první zápas ve Švýcarsku, aby to v posledním utkání nebylo v křeči. Vyhrát ve Fribourgu a pak si užít zápas s Belgií o první místo,“ řekla před cestou do Švýcarska jedna z nejzkušenějších hráček v týmu Romana Hejdová.

Češky půjdou do utkání jako velké favoritky, neboť Švýcarsko všechny čtyři duely prohrálo. V Praze na Královce skončil první vzájemný duel jasným vítězstvím domácího výběru 62:35.

„Jsme favorit, ale musíme to potvrdit na hřišti a hrát nejlépe, jak umíme,“ řekl trenér Štefan Svitek. „I malé země jdou nahoru. I Švýcarky budou chtít alespoň jednou vyhrát a my nechceme dopustit, aby to bylo proti nám. Chceme se maximálně zkoncentrovat na ten zápas a vyhrát,“ dodal.

Klíčové bude přibrzdit pivotku Fribourgu Marielle Giroudovou, která bude hrát v domácím prostředí. V kvalifikaci má průměry 16,5 bodu a 9,5 doskoku na utkání. Druhou důležitou postavou je rozehrávačka Nancy Foraová.

„Máme výškovou i silovou převahu, ale tihle soupeři jsou nepříjemní a člověk nikdy neví, co se stane. Na rozdíl od zápasu se soupeřkami, které máme dobře načtené i z klubů. Snad je nenecháme přičichnout k ničemu a zvládneme to v klidu,“ řekla Hejdová.

„Máme skvělou výchozí pozici, ale ještě musíme udělat poslední krok. Budeme se snažit udělat ho už ve Švýcarsku. Je to soupeř, který ještě nevyhrál. Musíme do toho ale jít naplno,“ prohlásil Svitek.

Trenérovi zúžení původně patnáctičlenné nominace usnadnily zdravotní potíže hráček, kvůli kterým s týmem neodcestovaly Tereza Vyoralová a Renáta Březinová z USK Praha. Do konečné nominace se nevešla ani jejich osmnáctiletá spoluhráčka Kristýna Brabencová.

„Mrzí mě to, ale Tereza s Renátou vypadly kvůli zdravotním potížím. Kristýna je nadějná hráčka. Jsem rád, že přípravu s námi absolvovala. Každá takováto konfrontace ji posouvá dále,“ řekl Svitek. „Nominace je na oba zápasy. Kdyby nastaly nějaké problémy, tak bychom to řešili operativně, ale i vzhledem k už zmíněnému zdravotnímu stavu jsou ty možnosti omezené,“ dodal.

Utkání ve Fribourgu začne v sobotu v 17:30.