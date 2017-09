Čeští sdruženáři vyčistili vzduch a dřou na olympiádu v Koreji

„Byli bychom spokojení, kdyby se Tomáš Portyk s Miroslavem Dvořákem umisťovali ve Světovém poháru pravidelně mezi prvními patnácti a někdy se prosadili také do elitní šestky,“ poznamenává Tomáš Slavík, sportovní ředitel severské kombinace. „Ostatní by se měli pokusit zabodovat ve Světovém poháru. Na olympiádě by bylo úspěchem umístění do desátého místa v jednotlivcích a do šestého místa v družstvech.“

Severskou kombinaci táhli v minulých letech pouze Miroslav Dvořák a Tomáš Portyk. Letos se k nim ještě těsněji přimkla talentovaná skupina mladých sdruženářů, kteří se mohou za zkušenějšími borci vyvézt k překvapivým výsledkům. Na letošním juniorském mistrovství světa získali v družstvech bronzové medaile.

„V týmu se pročistil vzduch, kluci letos tvrději trénují, což přineslo dobré výsledky v letním Světovém poháru,“ říká Slavík.

V létě se dařilo nejvíce ostříleným sdruženářům Portykovi a Dvořákovi, který se po dvou letech mohl konečně připravovat bez zdravotního omezení. Vyhráli sprint dvojic a v jednotlivcích pronikl každý z nich dvakrát mezi nejlepších deset.

„Portyk jednou dokonce skončil čtvrtý,“ uvádí Slavík. „Letního Světového poháru se zúčastnila s výjimkou Norů kompletní světová špička. Norové měli na závodech svoje béčko, jehož kvalita je ale také vysoká.“

Slavík letní úspěchy nepřeceňuje, ale považuje je za dobrý impulz do podzimní přípravy. „V letním Světovém poháru bodovali Ondra Pažout a Honza Vytrval. Skončili na sedmnáctém a sedmadvacátém místě,“ upozorňuje. „Další úspěšný junior Lukáš Daněk dobře skákal, ale hůř běhal. Doplatil na střevní problémy. Ty se u celého týmu objevily při přejezdu do Rakouska a nejvíc postihly právě Lukáše.“

Za Pažoutem, Daňkem, Vytrvalem jsou ještě v záloze další talentovaní mladíci - Martin Zeman a David Zemek. „Taková síla v severské kombinaci v juniorské kategorii už dlouho nebyla. S kluky se snažíme pracovat tak, abychom nepromarnili velkou šanci na vytvoření týmu schopného bojovat s nejlepšími na světě.“

Trénují na Ještědu i v tunelu

Minulý týden nabírali čeští sdruženáři kondici v Liberci, kde také skákali na můstcích s umělou hmotou na Ještědu. Pak se přesunuli do italského Predazza a na můstky v rakouském Seefeldu a Innsbrucku. Zářijový cyklus přípravy vyvrcholí letním mistrovstvím republiky v severské kombinaci na Ještědu a ve Vesci. Koná se v pátek 29. září.

Závody sdruženářů budou součástí historicky prvního mistrovství republiky, kam dorazí závodníci ze všech disciplín klasického lyžování.

V říjnu odcestují nejlepší čeští sdruženáři dvakrát do německého Oberhofu, kde si ve speciálním tunelu vyzkoušejí trénink na sněhu. „Hodina v tunelu pro jednoho našeho reprezentanta vyjde na dvacet euro,“ prozrazuje Slavík. „Portyk a Dvořák si sníh v tunelu v Oberhofu vyzkoušeli jednou už v září.“

Na konci října čeká české kombiňáky skokanský trénink na můstku v Oberstdorfu, kde už nebude keramická stopa, ale chlazená ledová jako v zimě při závodech Světového poháru.

„Tréninková jednotka na můstku stojí deset až dvacet euro,“ prozrazuje Slavík. „Pro olympijskou sezonu jsme získali více peněz než vloni. Je to sice stále mnohem méně než dostává severská kombinace v okolních státech, ale snažíme se každou korunu využít smysluplně. Dostali jsme příspěvek od Českého olympijského výboru, využíváme zdrojů od našich marketingových partnerů a za letní přípravu vděčíme z velké části liberecké Dukle.“

V listopadu vyrazí reprezentace za sněhem do finského Kuusama, po soustředění se na čas vrátí domů. Pak znovu odletí do Skandinávie, kde v druhé polovině listopadu startuje Světový pohár. Sezona vyvrcholí v únoru zimní olympiádou v Koreji.

Pažouta, Vytrvala a Zemka čeká ještě juniorské mistrovství světa, kde by mohli opět útočit na medaili.