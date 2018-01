Házenkáři se o mistrovství světa 2019 utkají v dvojzápase s Ruskem

Na rozdíl od minulé světové kvalifikace nemusel český tým nejprve zvládnout úvodní fázi v podobě skupiny a tentokrát rovnou začne až v play off. Reprezentanti vzhledem k výsledkům na vrcholícím mistrovství Evropy vstupovali do losu jako nasazení v prvním koši a bylo jasné, že se vyhnou největším gigantům.

S Ruskem se český celek naposledy utkal před třemi lety na světovém šampionátu v Kataru v Prezidentském poháru pro týmy, které nepostoupily ze skupiny. Reprezentanti tehdy zvítězili 32:30. Ruská mužská házená zažívá v posledních letech ústup ze slávy a národní tým „sborné“ letos nestartoval na mistrovství Evropy. Tamní svaz má ale velké ambice vrátit se zpět mezi elitu.

Los play-off Kvalifikace o MS Česko - Rusko

Srbsko - Portugalsko

Litva - Island

Slovensko - Maďarsko

Bělorusko - Rakousko

Makedonie - Rumunsko

Nizozemsko - Španělsko/Švédsko

Norsko - Bosna a Hercegovina/Švýcarsko

Chorvatsko - Černá Hora

„Je to nejtěžší možný soupeř z toho druhého koše. Ruská házená má ambice dostat se zpátky. Je to vidět na prezidentovi svazu, který řídí největší dopravní společnost v Rusku. Navíc si vzal na pomoc majitele Vardaru Skopje, to jsou těžkotonážní váhy. Druhou věcí je, že hrajeme odvetu tam. Lepší by bylo končit doma,“ řekl ČTK reprezentační manažer Karel Nocar.

„Ale prostě tak dopadl los a je důležité se dobře připravit. Když ten tým zase půjde na hranici možností, má opět šanci postoupit na velkou akci. Vidím to jako otevřené, je to 50 na 50. Mančaftu po tom, co teď předvedl, věřím,“ dodal Nocar.

Čeští reprezentanti se pokusí navázat na šesté místo, které vybojovali na vrcholícím Euru v Chorvatsku. Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše tím vyrovnali historické maximum na ME z roku 1996.

Světový šampionát budou prvně v historii hostit dvě země - Dánsko a Německo. Jistotu účasti na turnaji mají obhájce titulu Francie, obě hostitelské země a získá ji vítěz finále mistrovství Evropy mezi Španělskem a Švédskem.