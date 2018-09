Znovu zápas s Ruskem. Jenže tenhle může přinést mistrovství světa

Ve čtvrtečním klání kvalifikace o mistrovství světa proti Rusku v pardubické aréně navíc nebude chybět ani další opora: robustní pivot Ondřej Balvín z Gran Canarie. Úvodní rozskok je naplánován na 18. hodinu.

„I Rusové budou velmi silní, mají spoustu zkušeností z Euroligy. V Česku se takové sestavy asi dlouho znovu nesetkají. Kvalifikace je navíc výborně rozehraná, takže si my, trenéři i hráči, uvědomujeme, že je to zápas dvacetiletí,“ uvedl asistent reprezentačního kouče Petr Czudek. „Bude to velký mač, nechceme podcenit vůbec nic,“ doplnil.

Češi mají ve skupině K, kam si přenesli i všechny výsledky z úvodní fáze, zatím bilanci 5 vítězství a 1 porážka, přičemž jim náleží průběžná druhá příčka za dosud bezchybnou Francií. ¨

Když nyní uspějí proti Rusku a následně zvládnou i bitvu na horké bosenské půdě, budou mít postup velmi blízko. Možná by mohlo být i hotovo.

„Teď máme skvělou sestavu pro dva zápasy, o kterých jsme si mysleli, že bychom je mohli vyhrát. Může to být první velký krok k šampionátu v Číně. Ideální situace by samozřejmě byla jít do zbývajících dvou kvalifikačních oken s tím, že máme jistý postup,“ přál si křídelník Pavel Pumprla.

Satoranský a Veselý určitě mají dost basketbalového umění na to, aby klíčové duely naklonili na českou stranu. Jak poznamenal trenér Czudek, už jen svou přítomností přidávají národnímu týmu v očích soupeřů na respektu.

„Na víkendovém turnaji v Hamburku byl ze soupeřů cítit,“ všiml si Czudek během přípravných zápasů s Italy (výhra 87:80) a s Turky (porážka 80:89). „Se Satym a Veselkou jsme méně čitelní, nebezpečnější. Nabízí se mnohem víc herních variant. Navíc je super, že si to v klubu vydupal i Ondra Balvín. Je tam další možnost podpořit útok a doskok. V minulém kvalifikačním okně to držel, hrál úžasně,“ řekl Czudek.

Pozvánka na zápas českých basketbalistů s Ruskem:

Není divu, že se v pardubické hale očekává pořádná návštěva, lístky rychle mizí. Kapacita pro zápas s Rusy je vyšší než sedm tisíc diváků a jeví se dost pravděpodobně, že bude naplněna. Tím by padl dosavadní reprezentační rekord 6 486 fanoušků z pražské O2 areny proti Polsku (23. srpna 2005).

„Troufám si říct, že velký zájem o tohle utkání je i díky hře týmu předváděné v předchozích zápasech, kdy jsme Satyho s Veselkou neměli. Ale to, že tu teď budou, je samozřejmě nezanedbatelný faktor. Lákadlo je to obrovské,“ konstatoval křídelník Pumprla.