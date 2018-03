Čeští házenkáři si zahrají dva přípravné zápasy s Polskem

Před dvěma měsíci obsadili házenkáři na ME v Chorvatsku šesté místo a vyrovnali tak nejlepší výsledek české reprezentace na vrcholných akcích. Nyní se výběr trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše sejde v Zubří ke společné týdenní přípravě.

Oproti sestavě ze šampionátu tým posílí Miroslav Jurka, Milan Škvařil a Libor Hanisch, k dispozici by mohl být i Tomáš Babák.

„Bude to první sraz po Euru a poslední s kompletním týmem před play off proti Rusku. Budeme pracovat na naší obranné hře a postupném útoku, chceme se ale více věnovat přechodu do rychlého útoku,“ uvedl Filip na svazovém webu.

Dvojzápas s Poláky si reprezentace dohodla ještě předtím, než poznala soupeře pro červnové play off kvalifikace MS. „To, co hrají Rusové, není snadné s jiným soupeřem nasimulovat. S Poláky jsme se domluvili už dříve. Pokud bychom to řešili až po losu, byl by problém soupeře pro přípravu zajistit,“ řekl Filip.