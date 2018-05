Nenechat se zlomit Maďary. Pak mohou házenkáři dál překvapovat Evropu

Pokud by totiž v později hraném druhém utkání skupiny Španělsko v souboji již jistých postupujících porazilo Dány, poslala by český celek do osmifinálové skupiny také porážka maximálně o tři branky. Reprezentanti by v takovém případě v minitabulce tří celků se dvěma body za sebou nechali Maďary, kteří prohráli s Dánskem o sedm gólů.

Zápas s Maďarskem začne ve středu v 18:15, druhé utkání skupiny mezi Španělskem a Dánskem pak ve 20:30.

Navíc by si do druhé části turnaje přinesli dva „dánské“ body a čekali by je tři relativně hratelní protivníci ze skupiny C - z ní postupují Makedonie s Německem a Slovinsko, nebo Černá Hora.

Český celek bude chtít navázat na mimořádný výkon, jímž senzačně porazil Dány. Reprezentanti hráli v pondělí na hranici svých možností a dali zapomenout na sobotní úvodní debakl 15:32 od Španělska. Stejně jako v předchozích dvou zápasech budou Češi také proti Maďarsku outsiderem, i když ne tak velkým.

„Můj názor je, že s Maďary to bude těžší zápas. Proti Dánům jsme byli outsideři, teď se od nás bude očekávat výhra. Musíme se s touhle situací nějak vypořádat. Podle mě to bude fakt těžší a já věřím, že se na ně totálně připravíme,“ uvedl na svazovém webu český obranář Jan Landa.

„Maďarsko je velkým favoritem tohoto zápasu. Ale my se budeme snažit hrát stejně dobře, jako jsme hráli s Dánskem a poslední zápas skupiny vyhrát,“ dodal na webu šampionátu český brankář Martin Galia, který proti Dánsku podal fenomenální výkon a blýskl se 17 úspěšnými zákroky.

Reprezentanti se naposledy utkali s Maďarskem předloni v prosinci a bez několika opor podlehli 25:34. Na evropském šampionátu na sebe oba týmy narazily dosud třikrát, soupeř vyhrál první dva souboje a pak v roce 2010 zvítězil český celek 33:26.

Maďarsko vede od loňského léta švédský trenér Ljubomir Vranjes a jeho svěřenci se ve středu pokusí zlomit sedmizápasovou sérii porážek na evropských šampionátech. Na letošním Euru vedle prohry s Dánskem podlehli v pondělí po boji Španělsku 25:27. Padesát minut však s favority hráli více než důstojné partie.

ME házenkářů Program a výsledky šampionátu

Maďaři mají vzhledem k malé vzdálenosti Varaždínu od svých hranic na turnaji bouřlivou diváckou podporu. „Je to fyzicky velký tým s novým trenérem, novou energií a pravděpodobně s domácím prostředím,“ řekl novinářům jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš.

„Uvidíme, jak zvládneme začátek. O tom to prostě je. Jak ho zachytíme, jak se dostaneme do tempa, jak budou hrát kluci v útoku. Věřím, že máme šanci uspět,“ doplnil Landa.

Český celek startuje na velké akci poprvé od MS v roce 2015. Maximem reprezentace na Euru je šesté místo, na minulém ME předloni tým nestartoval.