Soupeři musí bránit všechny Čechy. Tým bez hvězd jasně vládl ve skupině

„Upřímně jsem věřil, že budeme mít bilanci 6:0 nebo 5:1, i když jsem čekal, že spíše zaváháme ve Finsku než na Islandu. Nevím, proč si všichni myslí, že je to velké překvapení. Já jsem něco takového spíše očekával,“ řekl pivot Ondřej Balvín.

„Teď nás čekají Bosna, Francie, Rusko, což jsou silní soupeři a potřebovali jsme si přenést co nejvíce výher, abychom mohli reálně myslet na postup. Bude to zajímavé. Teoreticky by měl postup vést přes Bosnu,“ dodal.

„Je to splněný cíl. Kdyby se nepočítala ta prohra s Islandem, bylo by to hezčí, ale co se dá dělat, vybrali jsme si jeden slabý zápas. Pořád je to 5:1, což je super bilance. Máme to rozehrané dobře a chceme to dotáhnout,“ přidal Vojtěch Hruban.

Oba patřili ke klíčovým postavám českého výběru. Hruban nejprve v pátek rozstřílel Finsko 30 body a v pondělí přidal dalších 17 bodů, Balvín exceloval proti Bulharsku, kdy dominoval pod košem.

„Neřekl bych, že to byl můj zápas, ale po druhém bloku jsem se dostal do rytmu a uklidnil jsem se poté, co jsem se v pátek do hry tolik nedostal,“ řekl Balvín. „Odvedli jsme dobrou práci jako tým. V úvodu jsme se trochu trápili, stejně tak na konci, kdy jsme si zbytečně nechali vedení smrsknout, ale nejdůležitější je, že máme výhru.“

Hruban ocenil zejména bojovnost českého výběru. „Dnes to nebyl náš optimální výkon, měli jsme tam pár hluchých míst, ale dokázali jsme to dobojovat do konce. A to je to, co tým má celou dobu. Nevypustili jsme jediný balon, hráli jsme jeden za druhého a to je v této kvalifikaci a systému hrozně znát,“ cení si křídelník Nymburku.

Sestřih ze zápasu Česko - Bulharsko:

Ukázalo se, že český tým má hned několik tahounů, protože v průběhu kvalifikace zápasy rozhodovali Balvín, Hruban, Blake Schilb, Jaromír Bohačík či Pavel Pumprla svou obranou.

„To byla naše silná stránka. Každý zápas hrál skvěle někdo jiný. První čtyři zápasy hrál super Boči (Bohačík). Tohle okno se nemohl trefit, ale zastoupili ho jiní. To bylo důležité. Neměli jsme to tak jako soupeři, že je nutné bránit Markkanena, Vezenkova. Oni musí bránit všechny Čechy,“ usmíval se Hruban.