Nejlepší český střelec: Zamysleme se, proč v zápasech o tolik prohráváme

Češi ukázali bojovnost a dvakrát dotáhli velkou ztrátu. A k velmi dobrým výkonům rozehrál Jaromír Bohačík, z něhož se stává další lídr českého týmu. Po čtyřech zápasech má průměr 17,8 bodu na utkání a je devátým nejlepším střelcem celé kvalifikace.

Nymburskému křídelníkovi už vyšel listopadový zápas s Islandem doma v Pardubicích. Vidět byl i ve Finsku, ale v tomto kvalifikačním bloku byl jasně nejlepším českým hráčem.

Nejprve 24 body dotáhl tým k triumfu v Bulharsku a v neděli byl lídrem spolu s Patrikem Audou na Islandu. Jeho 19 bodů tentokrát ale neodvrátilo těsnou prohru 75:76, která komplikuje boj o světový šampionát.

„Celkově s jednou výhrou můžeme být spokojeni. Uvidíme, jak odehrajeme ty poslední dva zápasy s Bulharskem a Finskem a jak moc nás pak bude mrzet tato prohra,“ řekl Bohačík.

„Zatím je brzo na to nějak kalkulovat. Nejsme ve špatné situaci. Máme před sebou dva zápasy a snad je v Pardubicích umlátíme,“ dodal.

V listopadu Češi sice vyhráli nad Islandem o 20 bodů, ale tentokrát byl soupeř v silnější sestavě. Navíc český tým musel absolvovat náročný šestnáctihodinový přesun z Bulharska a neměl možnost na Islandu ani jednou trénovat a zvyknout si na halu.

„Islanďané jsou běhaví. My se naopak moc nehýbali, bylo to pomalejší a nebylo to úplně ono. Může to souviset i s tou cestou, ale to je součást našeho povolání, někdo to snáší hůř, někdo lépe,“ uvedl Bohačík, který se na cestu vymlouvat nechtěl.

„Pro všechny je to stejné, i když my to tedy opravdu neměli záviděníhodné. Trasa Bulharsko - Island není na denním pořádku. Asi to nějakou roli hrálo, ale i tak jsme mohli vyhrát,“ dodal.

Sestřih ze zápasu Island - Česko:

Češi ještě čtyři minuty před koncem prohrávali o 14 bodů, přesto mohli v posledních vteřinách srovnat. Zápas zakončili šňůrou 13:0, jenže pak Ondřej Balvín netrefil trestný hod, který mohl znamenat prodloužení.

V pátek proti Bulharsku vyhráli Češi zápas, ve kterém prohrávali už o 16 bodů.

„Je super, že se tým nevzdává a vždy dokážeme ztrátu dohnat. Když jsme dole, tak se semkneme a dokážeme zabrat. Otázka ale je, jestli bychom se neměli zamyslet nad tím, co dělat, abychom v zápasech o tolik neprohrávali,“ pronesl Bohačík.